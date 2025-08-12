ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصادر مصرية لم تسمّها "وصول وفد من قيادات الحركة برئاسة خليل الحية إلى مصر للتشاور بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

وأشارت إلى أن "زيارة وفد حركة حماس إلى مصر تأتي بعد فترة جمود شهدتها عملية التفاوض"، وأكدت أن "هناك جهوداً مصرية مكثفة واتصالات مع الأطراف كافة لتجاوز الخلافات من أجل التوصل إلى هدنة مؤقتة بقطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم، ادّعى إعلام عبري، أن مصر عرضت على حركة حماس صفقة شاملة تنص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها ونزع سلاحها مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح فلسطينيين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن وفداً من حماس وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة لـ"بحث مبادرة جديدة تشمل صفقة شاملة لإطلاق سراح 50 إسرائيلياً (جميع الأسرى أحياء وجثثاً) مقابل نزع سلاح الحركة".

وبحسب ادعاء هيئة البث: "طرح الوسطاء مبادرة جديدة على حماس، وهي صفقة شاملة تتضمن تحرير جميع المختطفين، الأحياء منهم والأموات، مقابل الإفراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين ونزع سلاح حركة حماس".

وتتحدث المبادرة، بحسب ادعاء الهيئة، عن خطة انسحاب جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، تحت إشراف مشترك عربي-أمريكي، حتى يجري التوصل إلى حل دائم لقضية نزع سلاح "حماس" وشكل إدارة القطاع.

وأضافت هيئة البث: "تُجرى في الوقت ذاته مفاوضات للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم"، وادعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يعد يسعى لصفقات جزئية، وأنه أعلن عن تسريع العمليات العسكرية للسيطرة على غزة، من أجل إنهاء الحرب بسرعة".