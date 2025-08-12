وقال القيادي في حماس طاهر النونو، في بيان: "بدعوة مصرية كريمة، وصل وفد قيادة حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى".
وأشار النونو إلى أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء والتي ستركز على سبل وقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها.
وأشاد النونو بـ"الجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". وشدد على أن "العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا".
والثلاثاء، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة من أجل العودة لمقترح هدنة الـ60 يوماً في قطاع غزة.
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إن "الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول؛ وقف إطلاق النار لستين يوماً، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة من دون عوائق أو شروط".
ولم يوضح عبد العاطي تفاصيل أخرى عن المقترح الذي برز في آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة، وانتهت في 24 يوليو/تموز الماضي دون نتيجة.
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن بلاده "ستسمح" لسكان غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة في القطاع بالمغادرة إلى الخارج، مع استعداد الجيش لتوسيع نطاق حملته.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذكر الموقع أن الوفد يهدف للقاء مسؤولين قطريين ضمن جهود استئناف مفاوضات صفقة التبادل، معتبراً أن وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة يعني أن المحادثات ستبحث صفقة شاملة تُنهي الحرب وتطلق سراح كل الأسرى.
وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يتخللها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الخمسين). كما شمل إعادة جثامين 18 أسرى آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر. وينص المقترح أيضاً على أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضامناً لإنهاء الحرب على غزة في مراحل لاحقة.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.
والثلاثاء، كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، عن انقسام داخل فريق التفاوض الإسرائيلي بشأن إمكانية التقدم في مفاوضات التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وتحدثت عن توقعات بزيادة الوسطاء الضغط على إسرائيل وحماس للعودة إلى طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
وتتوسط في المفاوضات كل من مصر وقطر، مع دعم من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.
ومراراً، أعلنت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعةً واحدةً"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين. وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب في صفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه في السلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفاً والرافض لإنهاء الحرب.
وتقدِّر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و599 شهيداً فلسطينياً و154 ألفاً و88 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 227 شخصاً، بينهم 103 أطفال.