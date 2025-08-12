وقال القيادي في حماس طاهر النونو، في بيان: "بدعوة مصرية كريمة، وصل وفد قيادة حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى".

وأشار النونو إلى أن الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء والتي ستركز على سبل وقف الحرب على القطاع، وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها.

وأشاد النونو بـ"الجهود التي تبذلها مصر في مجمل القضايا السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي". وشدد على أن "العلاقات مع مصر ثابتة وقوية، والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا".

والثلاثاء، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة من أجل العودة لمقترح هدنة الـ60 يوماً في قطاع غزة.

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، إن "الهدف الرئيسي هو العودة إلى المقترح الأول؛ وقف إطلاق النار لستين يوماً، مع الإفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة من دون عوائق أو شروط".

ولم يوضح عبد العاطي تفاصيل أخرى عن المقترح الذي برز في آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة، وانتهت في 24 يوليو/تموز الماضي دون نتيجة.

في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن بلاده "ستسمح" لسكان غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة في القطاع بالمغادرة إلى الخارج، مع استعداد الجيش لتوسيع نطاق حملته.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصادر أن إسرائيل تدرس إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذكر الموقع أن الوفد يهدف للقاء مسؤولين قطريين ضمن جهود استئناف مفاوضات صفقة التبادل، معتبراً أن وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة يعني أن المحادثات ستبحث صفقة شاملة تُنهي الحرب وتطلق سراح كل الأسرى.