جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الشركاء، اليوم الثلاثاء، بشأن القيود التي تواجه عمليات الإغاثة الإنسانية وعمل منظمات المجتمع المدني في القطاع.

وقال البيان: "وصلت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات لا يمكن تصورها. المجاعة قائمة أمام أعيننا. لا بدَّ من تحرك عاجل لوقف المجاعة وعكس مسارها"، مؤكداً ضرورة حماية المساعدات وعدم تسييسها.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بدخول شحنات المساعدات من جميع المنظمات غير الحكومية الدولية، وإزالة العقبات التي تعترض عمل الجهات الفاعلة الإنسانية الأساسية.

كما شدّد على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء في المجال الإنساني خطوات فورية ومستدامة وملموسة لتسهيل وصول المساعدات بشكل آمن وواسع النطاق.