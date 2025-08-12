الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
27 دولة ومؤسسة دولية: المجاعة قائمة في غزة والمعاناة بلغت مستويات لا يمكن تصورها
أعلن 27 شريكاً دولياً، بينهم المملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، أن المعاناة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات "لا يمكن تصورها"، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى إزالة العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية.
27 دولة ومؤسسة دولية: المجاعة قائمة في غزة والمعاناة بلغت مستويات لا يمكن تصورها
المجاعة باتت واقعا ملموسا في قطاع غزة / AA
منذ يوم واحد

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره الشركاء، اليوم الثلاثاء، بشأن القيود التي تواجه عمليات الإغاثة الإنسانية وعمل منظمات المجتمع المدني في القطاع.

وقال البيان: "وصلت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات لا يمكن تصورها. المجاعة قائمة أمام أعيننا. لا بدَّ من تحرك عاجل لوقف المجاعة وعكس مسارها"، مؤكداً ضرورة حماية المساعدات وعدم تسييسها.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى السماح بدخول شحنات المساعدات من جميع المنظمات غير الحكومية الدولية، وإزالة العقبات التي تعترض عمل الجهات الفاعلة الإنسانية الأساسية.

كما شدّد على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء في المجال الإنساني خطوات فورية ومستدامة وملموسة لتسهيل وصول المساعدات بشكل آمن وواسع النطاق.

اختيارات المحرر

وأعرب الشركاء عن تقديرهم لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر في ضمان وقف إطلاق النار والسعي لتحقيق السلام، مؤكدين الحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب، ويطلق سراح المحتجزين الإسرئيليين، ويضمن وصول المساعدات إلى غزة براً من دون عوائق.

ووقّع على البيان وزراء خارجية كل من: أستراليا، بلجيكا، كندا، إدارة جنوب قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة.

بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، والمفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حاجة لحبيب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة 61 ألفاً و499 شهيداً و153 ألفاً و575 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us