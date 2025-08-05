وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء: "في ما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقاً. سيكون ذلك متروكاً إلى حد كبير لإسرائيل".
وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده “تحاول تأمين الغذاء لسكان غزة وإسرائيل ستساعد في التوزيع، بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية ومساندتها بالمال”.
وتابع: “تجري حالياً محاولة إطعام الناس في غزة، ومنحنا من أجل ذلك 60 مليون دولار لتوفير الغذاء، ومن الواضح أن سكان القطاع لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء”.
في سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس الإخباري، الثلاثاء، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومسؤول إسرائيلي، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والرئيس ترمب ناقشا خططاً لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأضاف الموقع أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترمب، أمس الاثنين، في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأمريكي.
ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترمب "ستتولى" إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل مناسب.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتخذ قراراً بالمضي نحو احتلال قطاع غزة، وذلك عقب مشاورات أمنية عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين.