وأضاف ترمب في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء: "في ما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقاً. سيكون ذلك متروكاً إلى حد كبير لإسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده “تحاول تأمين الغذاء لسكان غزة وإسرائيل ستساعد في التوزيع، بالإضافة إلى مساعدة الدول العربية ومساندتها بالمال”.

وتابع: “تجري حالياً محاولة إطعام الناس في غزة، ومنحنا من أجل ذلك 60 مليون دولار لتوفير الغذاء، ومن الواضح أن سكان القطاع لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء”.

في سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس الإخباري، الثلاثاء، نقلاً عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومسؤول إسرائيلي، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والرئيس ترمب ناقشا خططاً لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.