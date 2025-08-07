وأفادت هيئة الإسعاف والطوارئ بانتشال جثامين 4 فلسطينيين، استشهدوا خلال محاولتهم الوصول إلى مساعدات إنسانية قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وشهدت الساعات الماضية سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل وخياماً تؤوي نازحين، إلى جانب تجمعات لمواطنين بانتظار مساعدات غذائية، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي دخلت شهرها الثاني والعشرين، وفقاً لمصادر طبية وشهود عيان.

وفي دير البلح، استشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف استهدف خيمة للنازحين، و22 آخرين في هجمات متفرقة، بينهم خمسة من طالبي المساعدات قرب نقطة توزيع غرب رفح، جنوبي القطاع.

وفي حادث منفصل، استشهد 25 مدنياً فجر اليوم إثر انقلاب شاحنة مساعدات غذائية وسط القطاع، في أثناء تزاحم مئات المواطنين حولها.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن الشاحنة أُجبرت على المرور عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرضت للقصف، ما أدى إلى انقلابها وسقوطها على المدنيين.

وأكد المكتب أن الحادث يندرج ضمن سياسة إسرائيلية تهدف إلى خلق الفوضى وتعزيز التجويع، من خلال فرض مرور الشاحنات عبر مسارات مكتظة بالجوعى.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الداخلية في غزة إن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير خيام وممتلكات، واتهمت إسرائيل باستخدام هذه العمليات وسيلةً لتعزيز الفوضى ضمن سياسة "هندسة التجويع".

تقارير حقوقية وأممية: لا أماكن آمنة في غزة