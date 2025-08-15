بجسدٍ أنهكته ساعاتُ العمل الطويلة، وقلةُ الطعام، وضغطُ حربِ الإبادة، يواصل مديرُ عامِّ وزارةِ الصحةِ في غزة الدكتور منير البرش إدارةَ ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة، محذرًا من أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ما وصفه بـ"الإبادة الصحية" التي طالت القطاع الطبي بأكمله.

وفي مقابلة مع TRT عربي، رسم البرش صورةً قاتمةً لواقع المستشفيات والطواقم الطبية؛ أطباءٌ يسقطون في أثناء إجراء العمليات الجراحية بسبب سوء التغذية، وغذاءٌ لا يتجاوز 200 جرام من الأرز يومياً، ووجباتٌ يتنازل عنها الأطباء لأطفالهم وأسرهم.

وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال استهدافَ الكوادرِ الصحيةِ بالقتل والاعتقال، ويمنع الجرحى والمرضى من أبسط حقوقهم في العلاج.

هذه الشهادات تكشف حجمَ المأساة التي تجاوزت حدودَ أي أزمةٍ إنسانيةٍ معتادةً؛ منظومةٌ صحيةٌ مشلولة، نقصٌ دوائيٌّ حاد، مستشفياتٌ خرجت عن الخدمة، مئاتُ الآلافِ من الجرحى بلا علاج، وأطفالٌ يواجهون المجاعةَ وانعدامَ الأمن الغذائي.

ومع مرور كلِّ يوم، يقترب القطاعُ من حافة الانهيار الكامل، في مشهدٍ ينذر بوفاة مئات الأشخاص يومياً ما لم يتحرك المجتمعُ الدوليُّ فوراً لوقف الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية.

أوضاع مأساوية للأطباء

وفي تصريحاته لقناة TRT، كشف البرش عن أوضاعٍ مأساويةً يعيشها الأطباء في غزة، قائلًا إن بعضهم سقط في أثناء إجراء العمليات الجراحية نتيجة سوء التغذية، فيما يقتصر غذاؤهم على وجبةٍ واحدةٍ يومياً تحتوي على أقل من 200 جرام من الأرز، ولا توجد حتى أطباقٌ لوضع الطعام فيها.

وأشار إلى أن بعض الأطباء يرسلون هذه الوجبة إلى أطفالهم وزوجاتهم دون أن يتناولوا شيئاً، محذراً من أن سوء التغذية والمجاعة تمنع الأطباء من القدرة على العمل لساعاتٍ طويلة تصل إلى 24 ساعة.

وجدد البرش التذكيرَ بأن الاحتلال يحتجز جثامينَ الأطباء الشهداء في معهد "أبو كبير" ويرفض تسليمها لدفنها، لافتاً إلى أن أكثر من 1,590 من الكادر الصحي استشهدوا، بينهم أكثر من 200 طبيب، ومنهم الدكتور مروان السلطان الحاصل على أعلى شهادة علمية في غزة.

كما اغتال الاحتلال روادَ عمليات زراعة الكلى. وذكر أن أكثر من 360 من الكوادر الطبية اعتُقلوا، بينهم الطبيب حسام أبو صفية الذي يفقد وزنه في المعتقل بسبب حرمانه من الطعام والدواء، حيث يركز الاحتلال على إهانة الأطباء وسوء معاملتهم.