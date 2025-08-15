وفي مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية، قال ألبانيز: "هاكابي سفير للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وليس لأستراليا"، وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأسترالية.

وتعليقاً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أشار ألبانيز إلى أن "الأستراليين يشعرون بالاشمئزاز مما يشاهدونه على شاشة التلفزيون كل ليلة"، مضيفا: "رأوا موت عشرات الآلاف من الناس، وليس من المستغرب أن يثير مشهد الأطفال المتضورين جوعا وعائلاتهم وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية استجابة إنسانية".

وأوضح أن الأزمة في المنطقة مستمرة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى وجود زخم عالمي حاليا "لإنهاء دائرة العنف والدفع بمحادثات السلام".

وكان ألبانيز قد صرّح، الإثنين الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ينكر ما يحدث في غزة" من إبادة، مؤكدا أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي تعليق على ذلك، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قابلوا قرار أستراليا "بخيبة أمل واشمئزاز"، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأسترالية، منتقدا توقيت الإعلان عن الاعتراف، وأضاف: "باعتبارنا الشريك الأقرب لإسرائيل، كنا نتوقع أن نُخطر مسبقا".