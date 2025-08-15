الحرب على غزة
رئيس وزراء أستراليا يرفض انتقادات سفير واشنطن بتل أبيب بشأن الاعتراف بفلسطين
رفض رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الجمعة، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي التي انتقد فيها اعتزام كانبيرا الاعتراف بدولة فلسطين.
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز / Reuters Archive
15 أغسطس 2025

وفي مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية، قال ألبانيز: "هاكابي سفير للولايات المتحدة لدى إسرائيل، وليس لأستراليا"، وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء الأسترالية.

وتعليقاً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أشار ألبانيز إلى أن "الأستراليين يشعرون بالاشمئزاز مما يشاهدونه على شاشة التلفزيون كل ليلة"، مضيفا: "رأوا موت عشرات الآلاف من الناس، وليس من المستغرب أن يثير مشهد الأطفال المتضورين جوعا وعائلاتهم وهم ينتظرون المساعدات الإنسانية استجابة إنسانية".

وأوضح أن الأزمة في المنطقة مستمرة منذ سنوات طويلة، لافتا إلى وجود زخم عالمي حاليا "لإنهاء دائرة العنف والدفع بمحادثات السلام".

وكان ألبانيز قد صرّح، الإثنين الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ينكر ما يحدث في غزة" من إبادة، مؤكدا أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي تعليق على ذلك، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قابلوا قرار أستراليا "بخيبة أمل واشمئزاز"، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأسترالية، منتقدا توقيت الإعلان عن الاعتراف، وأضاف: "باعتبارنا الشريك الأقرب لإسرائيل، كنا نتوقع أن نُخطر مسبقا".

ويتصاعد حراك الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

وقبلها بعدة أيام، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول "إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع" بقطاع غزة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يوليو/ تموز، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و776 شهيدا و154 ألفا و906 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.

مصدر:TRT Arabi
