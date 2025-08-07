ووفق مصادر طبية وشهود عيان، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً، بينهم أطفال، وأصاب آخرين، منذ فجر اليوم الخميس، جراء غارات متفرقة على قطاع غزة.

وحسب المصادر، شملت استهدافات جيش الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع منذ الفجر، خياماً لنازحين ومنازل.

كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى "61 ألفاً و258 شهيداً، و152 ألفاً و45 إصابة".

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات غزة 100 شهيد و603 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفاً و258 شهيداً، و152 ألفاً و45 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي بلغت "9 آلاف و752 شهيداً، وأكثر من 40 ألف إصابة".

وبشأن المجوَّعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت "ألفاً و706 شهيداً، وأكثر من 12 ألفاً و30 إصابة" منذ 27 مايو/أيار الماضي، وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو "51 شهيداً و230 إصابة"، من منتظري المساعدات.

شهداء التجويع