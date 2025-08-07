ووفق مصادر طبية وشهود عيان، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينياً، بينهم أطفال، وأصاب آخرين، منذ فجر اليوم الخميس، جراء غارات متفرقة على قطاع غزة.
وحسب المصادر، شملت استهدافات جيش الاحتلال في مختلف أنحاء القطاع منذ الفجر، خياماً لنازحين ومنازل.
كما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى "61 ألفاً و258 شهيداً، و152 ألفاً و45 إصابة".
وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات غزة 100 شهيد و603 إصابات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61 ألفاً و258 شهيداً، و152 ألفاً و45 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
وأوضحت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/آذار الماضي بلغت "9 آلاف و752 شهيداً، وأكثر من 40 ألف إصابة".
وبشأن المجوَّعين الفلسطينيين، ذكرت الوزارة أن حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات بلغت "ألفاً و706 شهيداً، وأكثر من 12 ألفاً و30 إصابة" منذ 27 مايو/أيار الماضي، وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو "51 شهيداً و230 إصابة"، من منتظري المساعدات.
شهداء التجويع
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء جراء سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 197 شخصاً بينهم 96 طفلاً، وذلك بعد استشهاد 4 حالات خلال 24 ساعة.
وقال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، في بيان، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "4 حالات وفاة جديدة بسبب سوء التغذية الحاد"، وتابع: "بذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيداً، بينهم 96 طفلاً".
وتُحذر منظمات أممية ومؤسسات محلية من أن استمرار الحصار ومنع المساعدات ينذران بوقوع وفيات جماعية بين الأطفال، وسط تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية، وانهيار المنظومة الطبية بالكامل.
ورغم تكدس شاحنات المساعدات على مداخل قطاع غزة، تواصل إسرائيل منع دخولها أو التحكم في توزيعها خارج إشراف الأمم المتحدة وبكميات شحيحة جداً "لا تعد سوى نقطة في محيط"، وفق تقارير أممية ودولية.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي تهربت إسرائيل من مواصلة تنفيذ اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وأغلقت معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وإضافةً إلى الشهداء والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلَّفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.