يأتي الاجتماع بعد لقاء استمر ثلاث ساعات هذا الأسبوع بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "شابَهُ التوتر"، إثر رفض زامير خطة توسيع الحملة العسكرية، معتبراً إياها "فخاً استراتيجياً" قد يُطيل أمد الحرب ويعرِّض حياة الجنود والأسرى للخطر.

وفي أول تصريح له حول الخلاف، قال زامير، الخميس في منتدى هيئة الأركان العامة، نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس: "سنواصل التعبير عن موقفنا دون خوف، وبشكل موضوعي ومهني، نحن لا نتعامل مع نظريات بل مع أرواح بشر، وسنفعل كل شيء لإعادة المختطفين".

وأضاف: "نصل في هذه الأيام إلى الخطوط النهائية لعملية عربات جدعون (في غزة)"، زاعماً أنه "جرى تحقيق أهداف العملية، بل تجاوزها".

وأردف زامير: "نواصل العمل لضمان أمن طويل الأمد لبلدات الجنوب والغلاف (المستوطنات المحاذية لقطاع غزة)، تماماً كما نفعل لحماية البلدات على جميع الحدود، لدينا اليوم القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة، مع إلحاق ضرر مستمر بالعدو".

يأتي هذا في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يفضّلون إنهاء الحرب عبر اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى المتبقين، والبالغ عددهم 50، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وكانت معظم عمليات الإفراج حتى الآن نتيجة تفاوض دبلوماسي، فيما انهارت مفاوضات وقف إطلاق النار في يوليو/تموز الماضي.

في السياق، حثَّت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين على الخروج إلى الشوارع؛ رفضاً لتوسيع الحرب. وكتب منتدى عائلات الرهائن رسالة إلى رئيس الأركان يطالبه فيها بمواصلة معارضة الخطة والدفع نحو اتفاق يُعيد الأسرى ويُنهي القتال.

من جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن "الجيش ملتزم تنفيذ قرارات الحكومة حتى تحقيق جميع أهداف الحرب"، فيما دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه من جديد.