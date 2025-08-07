الحرب على غزة
وسط خلافات حادة وتحذيرات من "فخ استراتيجي".. نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً بشأن توسيع الحرب على غزة
يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً مع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لمناقشة خطط الجيش لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل تصاعد الانتقادات داخلياً وخارجياً للحرب المستمرة منذ نحو عامين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس أركان الجيش إيال زامير / إعلام عبري
يأتي الاجتماع بعد لقاء استمر ثلاث ساعات هذا الأسبوع بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "شابَهُ التوتر"، إثر رفض زامير خطة توسيع الحملة العسكرية، معتبراً إياها "فخاً استراتيجياً" قد يُطيل أمد الحرب ويعرِّض حياة الجنود والأسرى للخطر.

وفي أول تصريح له حول الخلاف، قال زامير، الخميس في منتدى هيئة الأركان العامة، نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس: "سنواصل التعبير عن موقفنا دون خوف، وبشكل موضوعي ومهني، نحن لا نتعامل مع نظريات بل مع أرواح بشر، وسنفعل كل شيء لإعادة المختطفين".

وأضاف: "نصل في هذه الأيام إلى الخطوط النهائية لعملية عربات جدعون (في غزة)"، زاعماً أنه "جرى تحقيق أهداف العملية، بل تجاوزها".

وأردف زامير: "نواصل العمل لضمان أمن طويل الأمد لبلدات الجنوب والغلاف (المستوطنات المحاذية لقطاع غزة)، تماماً كما نفعل لحماية البلدات على جميع الحدود، لدينا اليوم القدرة على إقامة حدود آمنة جديدة، مع إلحاق ضرر مستمر بالعدو".

يأتي هذا في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين يفضّلون إنهاء الحرب عبر اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى المتبقين، والبالغ عددهم 50، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وكانت معظم عمليات الإفراج حتى الآن نتيجة تفاوض دبلوماسي، فيما انهارت مفاوضات وقف إطلاق النار في يوليو/تموز الماضي.

في السياق، حثَّت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين على الخروج إلى الشوارع؛ رفضاً لتوسيع الحرب. وكتب منتدى عائلات الرهائن رسالة إلى رئيس الأركان يطالبه فيها بمواصلة معارضة الخطة والدفع نحو اتفاق يُعيد الأسرى ويُنهي القتال.

من جانبه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن "الجيش ملتزم تنفيذ قرارات الحكومة حتى تحقيق جميع أهداف الحرب"، فيما دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه من جديد.

وعلى الأرض، يسيطر جيش الاحتلال على نحو 75% من القطاع، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً إنسانية كارثية جراء النزوح المتكرر، إذ نزح معظم السكان مرات عدة خلال الشهور الاثنين والعشرين الماضية.

وتُحذر منظمات الإغاثة من خطر المجاعة، فيما تؤكد وزارة الصحة في غزة أن الجوع أدى إلى استشهاد نحو 200 شخص، نصفهم من الأطفال، كما تواجه حكومة نتنياهو ضغوطاً دولية متزايدة لوقف الحرب، وسط انتقادات أممية لاحتمال توسيع العمليات العسكرية.

وفي الداخل، يُحمّل 52% من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن فشل التوصل إلى اتفاق مع حماس، وفق استطلاع نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مؤخراً. 

وتقدِّر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، منهم 20 أحياء، فيما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفي 24 يوليو/تموز انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس في الدوحة، بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
