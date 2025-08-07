وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إلى أن الهجمات شملت ضربات "عشوائية وغير قانونية" نُفذت بذخائر أمريكية، وأسفرت عن تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بجميع مدارس غزة تقريباً، وأكدت أن هذه الهجمات “تعكس غياب أي ملاذ آمن للمدنيين وتعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع”.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الداعمة لإسرائيل، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إليها، و"اتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ اتفاقية منع الإبادة الجماعية"، محذرةً من ارتكاب مزيد من الفظائع الجماعية.

وأشارت المنظمة إلى أنها حققت في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدرستي "خديجة للبنات" في دير البلح، و"الزيتون ج" شرق مدينة غزة، وأسفرتا عن استشهاد ما لا يقل عن 49 فلسطينياً، وأكدت أنه "لم يُعثَر على أي هدف عسكري" في الموقعين، ما يجعل الهجمات "عشوائية وغير قانونية".

وأضافت أن إسرائيل لم تقدم أي تفسير أو معلومات حول هذه الضربات، ولم ترد على رسالة رسمية وجّهتها المنظمة في يوليو/تموز الماضي تتضمن نتائج التحقيق وتطالب بتوضيحات.