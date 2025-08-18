سياسة
1 دقيقة قراءة
زيلينسكي يؤكد من واشنطن رغبته في السلام.. وترمب يستبعد استعادة القرم أو انضمام كييف إلى الناتو
وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مساء الأحد، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، في وقت أكد فيه أن جميع الأطراف تسعى لإنهاء الحرب المستمرة بسرعة والتوصل إلى "سلام دائم".
زيلينسكي يؤكد من واشنطن رغبته في السلام.. وترمب يستبعد استعادة القرم أو انضمام كييف إلى الناتو
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي / Reuters Archive
18 أغسطس 2025

وكتب زيلينسكي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة وعلى نحو موثوق".

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات نشرها على منصته "تروث سوشال" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن نظيره الأوكراني "قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريباً، إذا أراد ذلك"، لكنه شدد على أنه لا يرى إمكانية لاستعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف ترمب: "لا استعادة للقرم التي منحها أوباما قبل 12 عاماً من دون إطلاق رصاصة واحدة، ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، في إشارة إلى سقف التوقعات بشأن مستقبل التسوية بين كييف وموسكو.

اختيارات المحرر

ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي محادثات مع ترمب، اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين.

والجمعة، عقدت قمة بين ترمب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان "السعي لتحقيق السلام" واستمرت قرابة 3 ساعات، حيث بحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us