وكتب زيلينسكي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة وعلى نحو موثوق".

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تصريحات نشرها على منصته "تروث سوشال" في وقت متأخر من مساء الأحد، إن نظيره الأوكراني "قادر على إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريباً، إذا أراد ذلك"، لكنه شدد على أنه لا يرى إمكانية لاستعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف ترمب: "لا استعادة للقرم التي منحها أوباما قبل 12 عاماً من دون إطلاق رصاصة واحدة، ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي"، في إشارة إلى سقف التوقعات بشأن مستقبل التسوية بين كييف وموسكو.