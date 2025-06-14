وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "الحرب بين إسرائيل وإيران يجب أن تنتهي"، مشيراً إلى أن بوتين "يشعر كما أشعر أنا بأن هذا الصراع يجب أن يتوقف"، وأضاف: "أوضحت له أيضاً أن حربه (في أوكرانيا) يجب أن تنتهي".

من جهته أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في تصريحات خاصة للأناضول، أن التطورات الأخيرة "لا يمكن منعها"، معتبراً أن "أسرع طريق لإحلال السلام هو تخلّي إيران عن برنامجها للأسلحة النووية"، مشيراً إلى استعداد واشنطن للتفاوض إذا أبدت طهران رغبة حقيقية في ذلك.

كانت إسرائيل شنّت فجر الجمعة هجوماً واسعاً على إيران باستخدام عشرات المقاتلات، تحت اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ، واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، في عملية وُصفت بأنها "استباقية" جاءت بتوجيه من القيادة السياسية، وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وردّت إيران في مساء اليوم نفسه بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستّاً، ما أسفر –بحسب الإعلام العبري– عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 201 آخرين، إلى جانب دمار واسع في الأبنية والمركبات، كما أُفيدَ عن "حدث أمني خطير" في تل أبيب لم تُكشَف تفاصيله بعد بسبب الرقابة العسكرية.

ووصف ترمب الهجوم الإسرائيلي بـ"المثالي"، مذكّراً بأنه منح إيران مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نووي، انتهت الخميس، فيما تتسارع الاتصالات الإقليمية والدولية لتجنُّب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

الهجوم الإسرائيلي على إيران يُعَدّ الأوسع من نوعه، ويؤشّر على تَحوُّل خطير من "حرب الظل" التي اتبعتها تل أبيب لعقود، إلى صراع عسكري علني مفتوح يهدّد استقرار الشرق الأوسط بأسره.