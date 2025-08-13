وأضاف التقرير في رسالة اطلعت عليها الصحيفة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو لم تستفد من فرصة التمديد، فإن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب محادثات وُصفت بـ"الجادة والصريحة والمفصلة" أجرتها المجموعة مع الجانب الإيراني في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول لقاء مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي.