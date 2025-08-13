الهجمات على إيران
الترويكا الأوروبية تهدد بإعادة عقوبات إيران حال لم تُستأنف المفاوضات قبل نهاية الشهر الجاري
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أمس الثلاثاء، بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغوا الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وأضاف التقرير في رسالة اطلعت عليها الصحيفة: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس/آب 2025، أو لم تستفد من فرصة التمديد، فإن الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب محادثات وُصفت بـ"الجادة والصريحة والمفصلة" أجرتها المجموعة مع الجانب الإيراني في إسطنبول الشهر الماضي، وهو أول لقاء مباشر منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت مواقع إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي.

يذكر أن إيران وقعت الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، إضافة إلى ألمانيا.

وفي 8 مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

