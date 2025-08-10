وجاءت هذه الدعوة بعد إعادة ألبانيز نشر منشور لـ"يويفا" نعى فيه اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت منتظري مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وقال "يويفا" في منشوره: "وداعاً سليمان العبيد، بيليه فلسطين، موهبة أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات".

ووجَّهت ألبانيز حديثها إلى "يويفا" قائلة: "إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات"، وتابعت: "لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية.. كرة واحدة، ركلة واحدة".

والأربعاء الماضي قتلت إسرائيل "العبيد"، نجم فريق خدمات الشاطئ سابقاً إثر غارات لجيشها استهدفت منتظري مساعدات إنسانية جنوبي قطاع غزة.

ولعب "العبيد" 24 مباراة مع منتخب "الفدائي" سجل فيها هدفين، ضمن أكثر من 100 هدف سجلها خلال مسيرته الرياضية، ما جعله أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.