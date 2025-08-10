وجاءت هذه الدعوة بعد إعادة ألبانيز نشر منشور لـ"يويفا" نعى فيه اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، الذي استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت منتظري مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة الأسبوع الماضي.
وقال "يويفا" في منشوره: "وداعاً سليمان العبيد، بيليه فلسطين، موهبة أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات".
ووجَّهت ألبانيز حديثها إلى "يويفا" قائلة: "إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات"، وتابعت: "لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية.. كرة واحدة، ركلة واحدة".
والأربعاء الماضي قتلت إسرائيل "العبيد"، نجم فريق خدمات الشاطئ سابقاً إثر غارات لجيشها استهدفت منتظري مساعدات إنسانية جنوبي قطاع غزة.
ولعب "العبيد" 24 مباراة مع منتخب "الفدائي" سجل فيها هدفين، ضمن أكثر من 100 هدف سجلها خلال مسيرته الرياضية، ما جعله أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.
وباستشهاده ارتفع عدد شهداء اتحاد كرة القدم الفلسطيني إلى 321 رياضياً، يشملون لاعبين ومدربين وإداريين وحكاماً وأعضاء مجالس إدارات الأندية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري والاحتلال، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً فلسطينياً و152 ألفاً و45 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.