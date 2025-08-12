يأتي ذلك غداة حديث صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن إسرائيل والولايات المتحدة اقترحتا "إنهاء كاملاً" لعمل بعثة اليونيفيل في لبنان، أو "تمديداً محدوداً" يشمل انسحاباً منسقاً مع الجيش اللبناني، وذلك في أعقاب قرار الحكومة حصر السلاح في يد الدولة.

وقالت القوات الأممية في بيان، إن قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال الإيطالي دافيد كولوسي، التقى قائد فوج التدخل السريع الثاني، العميد الركن جهاد خالد في إطار الاجتماعات الرسمية مع الجيش اللبناني.

وأضاف البيان، "شكّل اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني بهدف ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة"، وأشار إلى أن "القطاع الغربي في اليونيفيل يكثّف عمله اليومي بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لتقديم أقصى درجات الدعم في السيطرة وضمان الأمن في المنطقة".

ولفت إلى أن "هذا التعاون الوثيق ضروري لتمكين الجيش اللبناني من استلام زمام السيطرة على الأراضي تدريجياً، وتوفير الحماية للسكان المحليين خلال العملية الحساسة للعودة إلى أراضيهم ومنازلهم، ولا سيما بعد انسحاب القوات الإسرائيلية".

ووفق المصدر ذاته، أكد كولوسي خلال اللقاء "الدور الحاسم للتآزر والتعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني"، كما أكد أن "الجهود المشتركة والتواصل المستمر في الميدان أساسيان للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة"، وشدّد على "الدور الجوهري للتدريب المشترك في تحسين القدرات المشتركة وتوسيع فرص التعاون".

واعتبر كولوسي أن "التنسيق اليومي يسهم في تحسين الجهود للسيطرة على الأرض، وحماية المدنيين، وبناء الثقة بين المجتمعات المحلية، بما يضمن حصول الجيش اللبناني على كل الدعم اللازم للعمل بأمان وفعالية".

والاثنين، نقلت "جيروزاليم بوست" عن مصدر دبلوماسي مطلع لم تسمِّه، أن إسرائيل والولايات المتحدة أبلغت أعضاء بمجلس الأمن الدولي بمعارضتهما للتجديد التلقائي لولاية بعثة اليونيفيل، ومطالبتهما بإعادة تقييم ضرورة استمرار وجود تلك القوة من عدمها.

يأتي ذلك قبل مناقشة مجدولة نهاية أغسطس/آب الجاري، بمجلس الأمن بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.

وجاء هذا المقترح في أعقاب موافقة مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، إذ تزامن آنذاك مع انسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.