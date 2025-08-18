سياسة
محافظة القدس تحذر من تهجير 7 آلاف فلسطيني بسبب مخطط "E1" الاستيطاني
حذرت محافظة القدس اليوم الاثنين، من أن نحو 7 آلاف فلسطيني يعيشون في 22 تجمعاً في بادية المدينة يواجهون خطر التهجير القسري نتيجة تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الإسرائيلي.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وامرأة يحملان خريطة تُظهر مخطط E1 الاستيطاني المجمد منذ فترة طويلة / Reuters
وأوضحت المحافظة في بيان أن المشروع الاستيطاني سيعزل ويقطع الاتصال بين تجمعَي جبل البابا ووادي جمل وبلدة العيزرية بشكل شبه كامل.

وفي ذات السياق، أعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخميس أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع ويشرف على الاستيطان، وافق على بناء 3,401 وحدة استيطانية بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، إضافة إلى 3,515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وأكد سموتريتش أن الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس وتقطع التواصل العربي بين محافظتي رام الله وبيت لحم.

من جهتها، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، داعية إلى وقف هذه الممارسات دون جدوى منذ عقود.

وتتوقع الصحيفة أن تؤدي خطوة وزير المالية الإسرائيلي إلى تصعيد التوتر مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وكانت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية قد وصفت المخطط بـ"الضربة القاضية" لحل الدولتين، مشيرة إلى أنه سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويرى مراقبون أن إعادة إحياء مخطط "E1" تأتي ردا على إعلان عدد من الدول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها في عام 1980.

مصدر:TRT ARABI
