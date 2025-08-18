وأوضحت المحافظة في بيان أن المشروع الاستيطاني سيعزل ويقطع الاتصال بين تجمعَي جبل البابا ووادي جمل وبلدة العيزرية بشكل شبه كامل.

وفي ذات السياق، أعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الخميس أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصباً في وزارة الدفاع ويشرف على الاستيطان، وافق على بناء 3,401 وحدة استيطانية بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم، إضافة إلى 3,515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وأكد سموتريتش أن الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس وتقطع التواصل العربي بين محافظتي رام الله وبيت لحم.

من جهتها، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، داعية إلى وقف هذه الممارسات دون جدوى منذ عقود.