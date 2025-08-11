وأوضح الشهود أن الضربات الإسرائيلية الكثيفة أدت إلى تدمير عدد من المباني، فيما لم تتضح على الفور الخسائر البشرية الناجمة عن تلك الضربات. واستهدف جيش الاحتلال بالمدفعية والطيران الحربي المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة غزة بشكل مكثف.

جاء هذا التصعيد بعد يومين فقط من موافقة الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة على خطة عسكرية شاملة تهدف إلى احتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة منذ 22 شهراً، وسط تحذيرات دولية وداخلية حول خطورة هذه الخطة، خصوصاً على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وتزامن القصف مع استهداف جيش الاحتلال بخارطة جوية خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء في غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة من طاقم قناة الجزيرة في غزة، بينهم الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع، كما جرت هذه التطورات بعد ساعات من مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ناقشا خلالها خطة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأقر الكابينت الإسرائيلي خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، يلي ذلك تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، ثم مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي تعرضت لأضرار واسعة ضمن الحرب المستمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ارتفاع حصيلة الشهداء المدنيين

وفي سياق متصل، استشهد 48 فلسطينياً وأصيب آخرون جراء استهداف جيش الاحتلال لمدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بينهم منتظرون للمساعدات الإنسانية. وأظهرت حصيلة محدثة أن 22 فلسطينياً قُتلوا في هجمات متفرقة منذ فجر الأحد، في إطار ما تصفه مصادر طبية بأنه إبادة جماعية.

في شمال قطاع غزة، استشهد خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون بقصف جوي استهدف تجمعاً مدنياً في حي الصبرة بمدينة غزة، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة جوية على شقة سكنية قرب ميناء غزة غرب المدينة.

واستهدفت زوارق حربية إسرائيلية مراكب الصيادين قبالة الساحل بقذائف وأطلقت النار. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون بالرصاص الحي خلال استهداف جيش الاحتلال لمنتظري مساعدات قرب "محور نتساريم" جنوب مدينة غزة، وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً في جباليا النزلة شمال القطاع. كما استشهد ستة فلسطينيين في هجومين منفصلين، الأول في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أصيب عدد من الأشخاص بقصف من طائرات مسيرة على منطقة الحدبة في دير البلح، وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه الساحل غربي مخيم النصيرات. وتم نقل جثمان فلسطيني وعدد من الإصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات إثر استهداف منتظري مساعدات في محيط محور نتساريم وسط القطاع.

كما استشهد أربعة فلسطينيين بقصف من طائرات مسيرة استهدفت تجمعاً مدنياً قرب دوار أبو صرار غرب النصيرات، وقتل الجيش امرأة بالرصاص شمال النصيرات.

وفي وسط غزة، استشهد فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرون إثر قصف استهدف تجمعاً مدنياً في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف جوي استهدف تجمعاً مدنياً غرب المخيم، فيما أعلن مستشفى العودة مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين في استهداف إسرائيلي لتجمع قرب نقطة توزيع مساعدات وسط القطاع.

أما في جنوب قطاع غزة، فقد وصلت جثامين 11 شهيداً إلى مستشفى ناصر جراء إطلاق جيش الاحتلال النار على منتظري مساعدات في منطقة موراغ جنوب خان يونس.