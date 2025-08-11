وجاء استهداف الغارة الجوية الإسرائيلية خيمة الصحفيين المجاورة لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة مساء الأحد، ما أدى إلى استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى جانب المصورين محمد نوفل وإبراهيم ظاهر، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بداية العدوان إلى 238 صحفياً.

من جهته، أكد مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية أن استشهاد الشريف وقريقع يمثل خسارة كبيرة لغزة وللعالم، إذ كانا صوت الحقيقة الذي نقل معاناة الفلسطينيين دون تحريف.

وأضاف أن استهداف الصحفيين والطواقم الطبية يُعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، معبراً عن خشية سكان غزة من أن تقتلهم إسرائيل دون أن يسمع العالم أصواتهم، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يدل على وجود مخطط كبير للمدينة.

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة جريمة الحرب التي تمثلت في الهجوم الوحشي على الصحفيين بغزة، مؤكدة أن استهداف الصحفيين يُعد جريمة حرب محظورة في كل الظروف.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “القتل المتعمد لستة صحفيين في غزة حادث خطير ومقلق للغاية، وندين بشدة استهداف الصحفيين في غزة ونشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادث ونطالب بمعاقبة المسؤولين”.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، ويثبت أن الجرائم في القطاع تفوق التصور وسط عجز دولي عن وقف المأساة.

في سياق متصل، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن “قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

ونددت منظمة "مراسون بلا حدود" الاثنين "بشدة وغضب بالاغتيال المُقرّ به من الاحتلال الإسرائيلي " لمراسل الجزيرة أنس الشريف الذي استشهد مع خمسة صحافيين آخرين، وقالت المنظمة في بيان: "كان أنس الشريف، أحد أشهر الصحافيين في قطاع غزة، صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة"، داعية إلى "تحرك شديد من الأسرة الدولية لوقف الجيش الإسرائيلي".