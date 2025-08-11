وجاء استهداف الغارة الجوية الإسرائيلية خيمة الصحفيين المجاورة لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة مساء الأحد، ما أدى إلى استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى جانب المصورين محمد نوفل وإبراهيم ظاهر، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بداية العدوان إلى 238 صحفياً.
من جهته، أكد مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية أن استشهاد الشريف وقريقع يمثل خسارة كبيرة لغزة وللعالم، إذ كانا صوت الحقيقة الذي نقل معاناة الفلسطينيين دون تحريف.
وأضاف أن استهداف الصحفيين والطواقم الطبية يُعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، معبراً عن خشية سكان غزة من أن تقتلهم إسرائيل دون أن يسمع العالم أصواتهم، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يدل على وجود مخطط كبير للمدينة.
وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة جريمة الحرب التي تمثلت في الهجوم الوحشي على الصحفيين بغزة، مؤكدة أن استهداف الصحفيين يُعد جريمة حرب محظورة في كل الظروف.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن “القتل المتعمد لستة صحفيين في غزة حادث خطير ومقلق للغاية، وندين بشدة استهداف الصحفيين في غزة ونشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادث ونطالب بمعاقبة المسؤولين”.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة، ويثبت أن الجرائم في القطاع تفوق التصور وسط عجز دولي عن وقف المأساة.
في سياق متصل، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن “قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
ونددت منظمة "مراسون بلا حدود" الاثنين "بشدة وغضب بالاغتيال المُقرّ به من الاحتلال الإسرائيلي " لمراسل الجزيرة أنس الشريف الذي استشهد مع خمسة صحافيين آخرين، وقالت المنظمة في بيان: "كان أنس الشريف، أحد أشهر الصحافيين في قطاع غزة، صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة"، داعية إلى "تحرك شديد من الأسرة الدولية لوقف الجيش الإسرائيلي".
كما دعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان الاثنين، إلى فرض عقوبات فورية على إسرائيل عقب اغتيال ستة صحفيين في قطاع غزة، بهدف منع العالم من مشاهدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها.
وقالت الحركة أن استهداف أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل يهدف إلى إخماد صوت الحقيقة، لكنها أكدت أن دماءهم لن تذهب هدراً وأن صوت الصحفيين وقناة الجزيرة سيظل صامداً.
من جانبه، أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ استهداف الصحفيين في غزة، داعياً إلى تحرك عاجل لمحاسبة الاحتلال ووقف جرائمه. واعتبر أن استهداف الصحفيين يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحرية الصحافة إلى التحرك الفوري.
وفي سياق متصل، أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح جريمة استهداف الصحفيين التي ارتكبها الاحتلال، مؤكداً أنها جزء من سياسة ممنهجة لإسكات الحقيقة وطمس جرائم الاحتلال، ومعتبراً أن استهداف الصحفيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و430 شهيداً فلسطينياً و153 ألفاً و213 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصاً، بينهم 100 طفل.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.