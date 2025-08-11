وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شارع 10 ومخيم بلاطة شرقي المدينة، حيث انتشرت في عدة أحياء وسط تعزيزات عسكرية، حسب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة أحمد ذوقان، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام في بلدة بيت أمر ودهمت منزلاً في الظاهرية بمدينة الخليل.
وجاءت هذه الاقتحامات عقب تصدي أهالي قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل لمحاولة مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أحد تلال القرية، حيث اقتحمتها قوات الاحتلال ودهمت عدداً من المنازل واعتقلت مواطنين، وسط اعتداءات جسدية طالت الناشط ناصر العدرة الذي نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح ورضوض.
على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد عن إعلان تجمع بدوي فلسطيني غرب رام الله "منطقة عسكرية مغلقة" بعد تهديدات ومحاولات طرد للسكان، حيث منع وصول المتضامنين إلى التجمع، وسمح لمستوطني بؤرة استيطانية مجاورة بالبقاء.
وفي إطار توسع الاستيطان، أعلنت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو عن إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في قرية شلال العوجا شمال أريحا، وأعمال تجريف ووضع بيوت متنقلة في بلدة عطارة شمال رام الله تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي منعت الفلسطينيين من الاقتراب أو التصدي.
وفي الأغوار الشمالية، أجبر مستوطنون مسلحون رعاة ماشية على ترك مراعي الحمة وطاردوهم حتى خيامهم، فيما اقتحمت طواقم ما يسمى بـ"مجلس المستعمرات" منطقة الميتة في تجمع المالح، وشرعت بتصوير مساكن الفلسطينيين وسط اعتداءات شبه يومية.
مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة والاحتلال يمنع الزراعة
كما نصب مستوطنون، مساء الأحد، بيوتاً متنقلة على أراضي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، على أراضي عائلة الصباح المحاذية لمستعمرة "تكواع"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
في سياق منفصل، وزّعت قوات الاحتلال إخطارات بمنع العمل والزراعة في عدة مناطق بقرية دوما جنوب نابلس، بحجة أنها مناطق أثرية، وفقاً لما ذكره رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة.
في حين وثقت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، مثل "بتسيلم"، استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون، بينها مقطع فيديو يوضح استشهاد الفلسطيني عودة الهذالين برصاص مستوطن في الضفة الغربية، بعد أشهر من رفض الاحتلال تسليم جثمانه.
وذكر تقرير لهيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "المستوطنين حاولوا إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، خلال يوليو/تموز الماضي".
ووفق الهيئة بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2024 نحو 770 ألفاً، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و430 شهيداً و153 ألفاً و213 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.