وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شارع 10 ومخيم بلاطة شرقي المدينة، حيث انتشرت في عدة أحياء وسط تعزيزات عسكرية، حسب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم بلاطة أحمد ذوقان، كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام في بلدة بيت أمر ودهمت منزلاً في الظاهرية بمدينة الخليل.

وجاءت هذه الاقتحامات عقب تصدي أهالي قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل لمحاولة مستوطنين إقامة بؤرة استيطانية على أحد تلال القرية، حيث اقتحمتها قوات الاحتلال ودهمت عدداً من المنازل واعتقلت مواطنين، وسط اعتداءات جسدية طالت الناشط ناصر العدرة الذي نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح ورضوض.

على صعيد آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد عن إعلان تجمع بدوي فلسطيني غرب رام الله "منطقة عسكرية مغلقة" بعد تهديدات ومحاولات طرد للسكان، حيث منع وصول المتضامنين إلى التجمع، وسمح لمستوطني بؤرة استيطانية مجاورة بالبقاء.

وفي إطار توسع الاستيطان، أعلنت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو عن إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في قرية شلال العوجا شمال أريحا، وأعمال تجريف ووضع بيوت متنقلة في بلدة عطارة شمال رام الله تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، التي منعت الفلسطينيين من الاقتراب أو التصدي.

وفي الأغوار الشمالية، أجبر مستوطنون مسلحون رعاة ماشية على ترك مراعي الحمة وطاردوهم حتى خيامهم، فيما اقتحمت طواقم ما يسمى بـ"مجلس المستعمرات" منطقة الميتة في تجمع المالح، وشرعت بتصوير مساكن الفلسطينيين وسط اعتداءات شبه يومية.

مستوطنون ينصبون بيوتاً متنقلة والاحتلال يمنع الزراعة

كما نصب مستوطنون، مساء الأحد، بيوتاً متنقلة على أراضي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، على أراضي عائلة الصباح المحاذية لمستعمرة "تكواع"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".