وفي منشور عبر منصة "إكس" يوم الاثنين، أعرب دوران عن بالغ حزنه لمقتل خمسة صحفيين، من بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين بمحيط "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة.

وقال دوران: "أدعو الله أن يرحم إخواننا الصحفيين الذين استشهدوا في أثناء تأدية واجبهم، وأتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم"، مضيفاً أن "إسرائيل تستهدف الصحفيين لحجب رؤية مجازرها الجماعية التي ترتكبها دون تمييز بين الرضع والأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إنها تسعى إلى تدمير الإنسانية والحقيقة".

وأضاف: "أدين بشدة استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين، الذي يعد جريمة حرب تنتهك القانون الدولي، وأدين بشدة وحشية إسرائيل الخارجة عن القانون ومحاولاتها لإخفاء الحقيقة".

وتابع: "أستذكر بالرحمة الصحفيين الـ237 الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. لن تتمكن إسرائيل من إخفاء الإبادة الجماعية وسوف تُحاسب أمام القانون".