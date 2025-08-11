وفي منشور عبر منصة "إكس" يوم الاثنين، أعرب دوران عن بالغ حزنه لمقتل خمسة صحفيين، من بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة للصحفيين بمحيط "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة.
وقال دوران: "أدعو الله أن يرحم إخواننا الصحفيين الذين استشهدوا في أثناء تأدية واجبهم، وأتقدم بأحر التعازي لعائلاتهم"، مضيفاً أن "إسرائيل تستهدف الصحفيين لحجب رؤية مجازرها الجماعية التي ترتكبها دون تمييز بين الرضع والأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إنها تسعى إلى تدمير الإنسانية والحقيقة".
وأضاف: "أدين بشدة استهداف إسرائيل الممنهج للصحفيين، الذي يعد جريمة حرب تنتهك القانون الدولي، وأدين بشدة وحشية إسرائيل الخارجة عن القانون ومحاولاتها لإخفاء الحقيقة".
وتابع: "أستذكر بالرحمة الصحفيين الـ237 الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. لن تتمكن إسرائيل من إخفاء الإبادة الجماعية وسوف تُحاسب أمام القانون".
وكان مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، إلى جانب ثلاثة من طاقم القناة، قد استشهدوا مساء الأحد إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين قرب "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة.
وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال منذ بداية الهجوم الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 237 صحفياً.
وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وقد أسفرت هذه الإبادة عن سقوط 61430 شهيداً و153213 مصاباً من الفلسطينيين، إضافة إلى أكثر من 9000 مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلاً عن المجاعة التي أودت بحياة عدد كبير من المدنيين، بينهم عشرات الأطفال.