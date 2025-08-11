وقال ألبانيزي، خلال مؤتمر صحفي في كانبيرا عقب اجتماع الحكومة، إن "السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً حتى تتحقق نهائية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية"، مضيفاً: "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به".

وأضاف أن إسرائيل "تواصل تحدي القانون الدولي وترفض تقديم المساعدات الكافية والغذاء والماء"، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة"تجاوز أعظم مخاوف العالم"، وأنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التوصل إلى "حل سياسي وليس عسكرياً" في غزة.

وكان قد صرّح ألبانيزي السبت الماضي بأن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية "مسألة وقت لا احتمال"، كما كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أنها أبلغت نظيرها الأمريكي ماركو روبيو بالقرار مسبقاً.

من جانبه، قال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، الاثنين، إن حكومة بلاده ستتخذ قرارها النهائي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول، وستعرض موقفها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

وأكد بيترز أن نيوزيلندا، رغم تقاربها مع بعض الدول التي سبقت في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإنها تتبنى سياسة خارجية مستقلة، موضحاً في بيان: "نعتزم دراسة الأمر بعناية، ثم التصرف وفقاً لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصالحها الوطنية". وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بالنسبة لبلاده "ليس محل شك، وإنما مسألة وقت".

في السياق ذاته، رحبت فلسطين، الاثنين، بإعلان رئيس وزراء أستراليا معتبرة القرار موقفاً "تاريخياً شجاعاً".