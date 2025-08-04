وأكّد أن حرمان المدنيين الغذاء يشكّل جريمة حرب وربما جريمة ضد الإنسانية، مطالباً بوقف العنف فوراً وجعل إنقاذ الأرواح أولوية قصوى لجميع الأطراف. وأشار إلى أن إسرائيل لا تزال تفرض قيوداً صارمة على وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهو ما يزيد معاناة المدنيين ويهدّد حياتهم.

في الوقت نفسه جدّد تورك الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين المحتجَزين في غزة، محذّراً الدول الأخرى من المشاركة أو التساهل في الانتهاكات القانونية خلال النزاع.

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ مارس/آذار 2023، ما أدّى إلى تفشي المجاعة وارتفاع معدلات الجوع إلى مستويات كارثية. وأسفر هذا الوضع عن استشهاد وإصابة أكثر من 210 آلاف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.

بدوره أعلن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن نحو 1500 فلسطيني استشهدوا منذ مايو/أيار 2025 في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بسبب إطلاق النار عليهم عند نقاط توزيع المساعدات وعلى طول طرق الإمداد التي "عَسْكرتها" إسرائيل.

وأوضح أن المساعدات التي سُمح بدخولها لم تلبِّ الاحتياجات الأساسية، بخاصة مع توقف دخول مواد البناء منذ مارس/آذار، مما أثر سلباً في قدرة السكان على بناء الملاجئ وتأمين المأوى. وأكّد حقّ أن الجوع، بخاصة بين الأطفال، بلغ مستويات مقلقة تستدعي تدخلاً عاجلاً.