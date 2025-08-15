و أدانت وزارة الخارجية التركية الخميس، القرار الإسرائيلي، مؤكدة أن الخطة "تتجاهل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، وتهدف إلى تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفرص حل الدولتين.

وفي بيان مماثل، نددت السعودية بـ"أشد العبارات" بالموافقة على بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة، معتبرة ذلك استمراراً لسياسات توسعية غير قانونية وتهديداً خطيراً لحل الدولتين.

من جانبها، وصفت قطر الخطوة بأنها "انتهاك سافر" لقرارات الشرعية الدولية، وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل وقف مخططاتها الاستيطانية.

كما أدانت مصر إعلان بناء 3400 وحدة استيطانية، وعدّته "خرقاً فاضحاً" للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرة من تغيير البنية الديموغرافية للأراضي المحتلة.

الأردن بدوره، رفض الخطة واعتبرها "اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، فيما وصفت منظمة التعاون الإسلامي المشروع الاستيطاني بأنه "استعمار غير قانوني يجب إنهاؤه فوراً".

دولياً، أعربت ألمانيا عن رفضها القاطع للمخطط، مؤكدة أن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي.