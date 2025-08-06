وقال الحزب في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبراً أن القرار "يُسقط سيادة لبنان ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسيادته ومستقبل وجوده".

وأضاف: "سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود"، لكنه شدّد في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار ومناقشة استراتيجية أمن وطني متكاملة، "ولكن ليس على وقع العدوان".

وأكد الحزب أن القرار الحكومي جاء نتيجة "إملاءات المبعوث الأمريكي براك"، مشيراً إلى أن ما جرى يمثل "انقلاباً" على البيان الوزاري وخطاب قَسَم الرئيس جوزيف عون، الذي دعا إلى مناقشة استراتيجية دفاعية متكاملة.

وجاء البيان غداة إعلان رئيس الحكومة نواف سلام، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية عام 2025، وتقديمها للمجلس قبل نهاية أغسطس/آب الجاري.

وقال سلام إن "الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701"، الذي أنهى حرب 2006 بين "حزب الله" وإسرائيل، مع "تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء".