وفي 25 يوليو/تموز الماضي، عاد عبد الله إلى بيروت بعد الإفراج عنه من السجون الفرنسية، حيث قضى 41 عاماً على خلفية اتهامه باغتيال دبلوماسيين إسرائيلي وأمريكي وحيازة أسلحة.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أكد عبد الله، المعروف بمناصرته القضية الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني "منذ مطلع القرن العشرين لم يتوقف لحظة عن مقاومة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، شأنه شأن سائر المناضلين العرب".

وأشار إلى أن إسرائيل، ومنذ عقود، تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب عام 1967.

ورأى عبد الله أن "فلسطين تمثل الرافعة التاريخية والثورية لمسار الثورة العربية، ومن هذا المنطلق فإن دعمها واجب ومسلَّمة لدى المناضلين في لبنان وسوريا والعراق وسائر البلدان العربية".

وأضاف أن الشعب الفلسطيني، إلى جانب مقاومته الاستعمار الاستيطاني، يواجه "المنظومة الإمبريالية الغربية"، مشدداً على أن إسرائيل ليست سوى "امتداد عضوي واستمرار طبيعي لهذا الغرب الإمبريالي".

"فلسطين اليوم أقوى"

قال عبد الله إن مواجهة فلسطين منظومة الرأسمالية العالمية تجعل المناضل العربي يلتقي مع نظيريه التركي والأوروبي في معركة مشتركة ضد الاستعمار الاستيطاني.

وأكد أن فلسطين اليوم أقوى من أي وقت مضى، فيما يعيش الاحتلال الإسرائيلي آخر فصول وجوده، خلافاً لما يروِّجه الخطاب الإمبريالي.

وأوضح أن حضور القضية الفلسطينية بات عالمياً، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة اليوم إلا وتُرفع فيها الراية الفلسطينية وتُرتدى الكوفية رمزاً للحرية.

وأضاف: "من أنقرة وإسطنبول إلى أستراليا واليابان، مروراً بجميع المدن الأوروبية، ووصولاً إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، أصبحت الكوفية الفلسطينية عنواناً للحرية والكرامة والتحرر".

وشدد الناشط اللبناني على أن الثورة الفلسطينية "بألف خير"، معتبراً أن ما وصفه بـ"الفصل الأخير للكيان الإسرائيلي" يدفعه إلى إطلاق كامل مخزونه من الحقد والدمار والبربرية، مؤكداً أن هذا الواقع سيُواجَه بكل ما يملك الشعب الفلسطيني من عطاء وتضحية.

وأشار عبد الله إلى أن التاريخ لم يعرف حركة مقاومة شبيهة بما يجري في غزة منذ 17 عاماً، إذ يعيش سكانها تحت الحصار، لكنهم يواجهون العدو بثبات وشجاعة، قائلًا: "غزة لن ترفع الراية البيضاء، بل ترفع راية التحرر وهي صامدة".

في حديثه عن مستقبل الفلسطينيين، قال عبد الله، إن القضية الفلسطينية تمر حالياً بمرحلة مفصلية، مؤكداً أن الفلسطينيين "أقرب من أي وقت مضى إلى تحرير كامل التراب الفلسطيني".

ورأى أن إسرائيل تعيش "آخر فصول وجودها"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد شعب على وجه الأرض إلا وتقف نُخبُه الحيَّة إلى جانب فلسطين، التي تقترب من النصر أكثر من أي وقت سابق".

وأعرب عن فخره بما تشهده تركيا من تضامن واسع مع غزة، معتبراً أن ذلك "يشرّف تركيا والوطن العربي، ويعكس أهمية اللقاء العربي-التركي في مواجهة منظومة الاستغلال العالمي".

وأشاد بالدور النشط لأنقرة في المحافل الدولية لإنهاء معاناة الفلسطينيين ومحاسبة قادة إسرائيل، فضلاً عن الفعاليات التضامنية المستمرة التي تحتضنها تركيا لفضح حرب الإبادة الإسرائيلية وإدانتها.

ووجّه عبد الله رسالة إلى الشباب دعاهم فيها إلى النضال بلا هوادة، مؤكداً أن "مواجهة الاحتلال لا تعرف سوى لغة واحدة: المقاومة ثم المقاومة ثم المقاومة".