وذكرت دائرة الاتصال في بيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.

وأثنى أردوغان على التقدم الذي تحقق في المحادثات الأوكرانية-الروسية المباشرة التي استضافتها إسطنبول، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن وقف إطلاق النار خلال الجولات اللاحقة على طريق تحقيق سلام دائم.

وأكد الرئيس التركي استعداد أنقرة لاستضافة قمة على مستوى القيادة، مشيراً إلى أن تشكيل مجموعات عمل في المجالات العسكرية والإنسانية والسياسية سيمهد الطريق لعقد هذه القمة.