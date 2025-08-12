وذكرت دائرة الاتصال في بيان أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.
وأثنى أردوغان على التقدم الذي تحقق في المحادثات الأوكرانية-الروسية المباشرة التي استضافتها إسطنبول، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن وقف إطلاق النار خلال الجولات اللاحقة على طريق تحقيق سلام دائم.
وأكد الرئيس التركي استعداد أنقرة لاستضافة قمة على مستوى القيادة، مشيراً إلى أن تشكيل مجموعات عمل في المجالات العسكرية والإنسانية والسياسية سيمهد الطريق لعقد هذه القمة.
وختم البيان بأن الرئيس التركي شدّد خلال المحادثة الهاتفية على أن بلاده تواصل دعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.
وفي 23 يوليو/تموز استضافت إسطنبول الجولة الثالثة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، كما احتضنت في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين جولتين من المفاوضات أسفرتا عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.