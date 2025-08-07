جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أعرب فيه عن تقدير بلاده لمواقف تركيا، قائلاً: "وقفتم إلى جانبنا دائماً، حتى خلف الأبواب المغلقة وخارج القواعد البروتوكولية".

وأشار سونكو إلى أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وتتطور باستمرار"، وأكد "نحن على استعداد لبذل كل ما يلزم لتحقيق هدف رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار".

ولفت إلى أن العلاقات بين السنغال وتركيا تعود إلى زمن بعيد وتتسم بالدفء والصداقة، وذكر أن أول سفارة لتركيا في غرب إفريقيا جرى افتتاحها في السنغال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وتتطور باستمرار"، وأن هذا الشعور متبادل.

وتناول اللقاء بين الجانبين أيضاً الوضع في فلسطين، وقال سونكو في سياقه: "ما يجري في غزة ليس سوى إبادة جماعية مخططة. لا يمكن قبول رغبة إسرائيل في الاستحواذ على كامل تلك المنطقة".