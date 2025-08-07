تركيا
2 دقيقة قراءة
رئيس وزراء السنغال: تركيا وقفت إلى جانبنا طوال الوقت وعلاقاتنا معها تعود إلى زمن بعيد
أكد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، الخميس، أن تركيا "دولة شقيقة لنا، وستظل دائماً إلى جانبنا، ونحن أيضاً سنكون دائماً إلى جانب تركيا".
رئيس وزراء السنغال: تركيا وقفت إلى جانبنا طوال الوقت وعلاقاتنا معها تعود إلى زمن بعيد
سونكو: ما يجري في غزة ليس سوى إبادة جماعية مخططة، والرئيس أردوغان من القادة القلائل الذين وقفوا ضد الإبادة / AA
منذ 13 ساعات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أعرب فيه عن تقدير بلاده لمواقف تركيا، قائلاً: "وقفتم إلى جانبنا دائماً، حتى خلف الأبواب المغلقة وخارج القواعد البروتوكولية".

وأشار سونكو إلى أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وتتطور باستمرار"، وأكد "نحن على استعداد لبذل كل ما يلزم لتحقيق هدف رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار".

ولفت إلى أن العلاقات بين السنغال وتركيا تعود إلى زمن بعيد وتتسم بالدفء والصداقة، وذكر أن أول سفارة لتركيا في غرب إفريقيا جرى افتتاحها في السنغال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وتتطور باستمرار"، وأن هذا الشعور متبادل.

وتناول اللقاء بين الجانبين أيضاً الوضع في فلسطين، وقال سونكو في سياقه: "ما يجري في غزة ليس سوى إبادة جماعية مخططة. لا يمكن قبول رغبة إسرائيل في الاستحواذ على كامل تلك المنطقة".

موصى به

وأضاف: "نشكر أردوغان على قيادته، لأنه من القادة القلائل الذين وقفوا ضد هذه الإبادة. سنكون في السنغال دائماً داعمين لكم متى احتجتم إلى ذلك".

وأشار إلى أن السنغال تترأس منذ عام 1975 اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us