جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أعرب فيه عن تقدير بلاده لمواقف تركيا، قائلاً: "وقفتم إلى جانبنا دائماً، حتى خلف الأبواب المغلقة وخارج القواعد البروتوكولية".
وأشار سونكو إلى أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وتتطور باستمرار"، وأكد "نحن على استعداد لبذل كل ما يلزم لتحقيق هدف رفع التبادل التجاري إلى مليار دولار".
ولفت إلى أن العلاقات بين السنغال وتركيا تعود إلى زمن بعيد وتتسم بالدفء والصداقة، وذكر أن أول سفارة لتركيا في غرب إفريقيا جرى افتتاحها في السنغال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين "استراتيجية وتتطور باستمرار"، وأن هذا الشعور متبادل.
وتناول اللقاء بين الجانبين أيضاً الوضع في فلسطين، وقال سونكو في سياقه: "ما يجري في غزة ليس سوى إبادة جماعية مخططة. لا يمكن قبول رغبة إسرائيل في الاستحواذ على كامل تلك المنطقة".
وأضاف: "نشكر أردوغان على قيادته، لأنه من القادة القلائل الذين وقفوا ضد هذه الإبادة. سنكون في السنغال دائماً داعمين لكم متى احتجتم إلى ذلك".
وأشار إلى أن السنغال تترأس منذ عام 1975 اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.