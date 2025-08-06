سوريا الجديدة
واشنطن تؤكد دعمها لاستقرار سوريا وتُجدد رفضها للنظام اللا مركزي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تواصل دعم الاستقرار والاندماج في سوريا، خلافاً لبيانات عناصر ما يُعرف بقوات قسد، واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي، بشأن تبني نظام لا مركزي في سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، يوم الثلاثاء، حيث شددت على أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مضيفة: "سوريا تستحق الاستقرار، والشعب السوري يستحق السلام".

وأكدت بروس أن الولايات المتحدة تدعم بناء مؤسسات ديمقراطية قوية في سوريا، مشيرة إلى أن السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، يواصل إجراء محادثات مع مختلف الأطراف بهدف ضمان الأمن والهدوء لجميع السوريين.

كما أوضحت أن واشنطن تواصل دعم الحوار بين الحكومة السورية وما يُعرف بقوات قسد بهدف إدماجها في الجيش السوري، مشددة على أهمية وجود إدارة شاملة وجامعة في البلاد، وأن مناقشات تُجرى مع الجانب السوري بشأن الإصلاحات في هذا السياق.

وختمت بروس تصريحاتها بتأكيد أن استقرار سوريا أولوية، وأن الديمقراطية والدبلوماسية تبقيان السبيل الحيوية لحل الأزمات.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

مصدر:TRT ARABI
