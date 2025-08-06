جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس، يوم الثلاثاء، حيث شددت على أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بموقفها الداعي إلى تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مضيفة: "سوريا تستحق الاستقرار، والشعب السوري يستحق السلام".

وأكدت بروس أن الولايات المتحدة تدعم بناء مؤسسات ديمقراطية قوية في سوريا، مشيرة إلى أن السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، يواصل إجراء محادثات مع مختلف الأطراف بهدف ضمان الأمن والهدوء لجميع السوريين.

كما أوضحت أن واشنطن تواصل دعم الحوار بين الحكومة السورية وما يُعرف بقوات قسد بهدف إدماجها في الجيش السوري، مشددة على أهمية وجود إدارة شاملة وجامعة في البلاد، وأن مناقشات تُجرى مع الجانب السوري بشأن الإصلاحات في هذا السياق.