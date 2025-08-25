وذكرت القناة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت البلدة بعشرات العناصر، وأطلقت النار باتجاه الأهالي من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار بشرية"، مضيفة أن التوغل أدى إلى حالة من التوتر في المنطقة.

وجاء هذا التوغل بعد يوم واحد من عملية مشابهة نفذتها قوات الاحتلال في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وهي الثالثة من نوعها خلال شهر أغسطس/آب الجاري.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر بين سوريا وإسرائيل، في ظل ما تصفه دمشق بانتهاكات إسرائيلية متكررة للسيادة السورية.

من جهتها، ذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين أن دمشق تستنكر بشدة ما وصفته "بالتوغل العسكري" الإسرائيلي في ريف دمشق، وجاء في البيان أن "هذا التصعيد الخطير يعد تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال (إسرائيل)".

وأضاف بيان: "تجدد (الوزارة) دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقاً لأحكام القانون الدولي".

وتؤكد الحكومة السورية التزامها اتفاقية فصل القوات الموقعة مع إسرائيل عام 1974، في حين أعلنت تل أبيب انهيار الاتفاقية عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.