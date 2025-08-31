وأكدت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش، في بيان السبت، أن الإجلاء الآمن والكريم غير ممكن، مشيرة إلى أن الخطط المتعلقة به "ليست غير قابلة للتنفيذ فقط، بل يصعب فهمها".

ويأتي هذا التصريح فيما تواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على مدينة غزة، حيث أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد نحو 18 فلسطينياً على الأقل في غارات جوية استهدفت مناطق عدة في القطاع منذ ساعات فجر اليوم الأحد.

وخلال الأيام الماضية نزحت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرقي مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد إعلان تل أبيب، الجمعة، المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني "منطقة قتال خطيرة".

وبحسب الأمم المتحدة، يُقدَّر عدد سكان محافظة غزة، التي تشمل المدينة والمناطق المحيطة بها، بنحو مليون نسمة. وحذّرت اللجنة الدولية من أن إخلاء المدينة سيؤدي إلى نزوح جماعي لا يستطيع باقي القطاع استيعابه.