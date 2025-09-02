جاء ذلك في بيان للوزارة طالبت فيه "بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني، والإسراع في توفير شبكة أمان مالية ودعم لتعزيز صمود المواطنين وتمسكهم بأرض وطنهم".

وقالت الوزارة إنها تنظر "بخطورة بالغة لاستمرار العجز الدولي ليس فقط في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم، إنما أيضاً في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسة الخنق المالي والمعيشي (الإسرائيلية) لعموم الشعب الفلسطيني وضرب مقومات حياته المعيشية وفي مقدمتها التعليم والصحة".

وأضافت أن "عدم اكتراث الدول والمجتمع الدولي بتداعيات سرقة أموال الشعب الفلسطيني وخنق اقتصاداته ومصادر دخله بلغ مستويات مريبة في ظل حرمان الطلبة والأطفال في قطاع غزة من التعليم والمخاطر الجدية التي تهدد المسيرة التعليمية الفلسطينية برمتها، وتعطيل حياة المواطنين وشلها في المجالات كافة".

من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال جلسة لمجلس الوزراء، إن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه السلطة الفلسطينية "أسبابها سياسية"، وأضاف وفق بيان صدر عن مجلس الوزراء في ختام الجلسة، أن "العمل جار لتأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام".

وبخصوص بداية العام الدراسي، قال مصطفى: "كانت هناك تحضيرات أن يبدأ العام الدراسي في موعده يوم أمس (الاثنين)، ولكن لم تكتمل نتيجة السياسات الإسرائيلية التي ألقت بظلالها على الوضع المالي والاقتصادي، وجرى تأجيل موعد انطلاقه".

وتابع مصطفى: "هذه رسالة للمجتمع الدولي بأن الإجراءات الإسرائيلية تؤثر في مناحي الحياة كافة في فلسطين بما في ذلك التعليم"، وأكد استمرار العمل مع كل الأطراف "وخصوصاً وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية من أجل أن يبدأ العام الدراسي قريباً جداً".

والسبت، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تأجيل إطلاق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية لمدة أسبوع بسبب "استمرار تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين" وفق بيان للناطق باسمها صادق الخضور.