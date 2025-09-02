والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوى شمال غربي إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس في 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

ورحب متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ينس لاركي، رداً على سؤال عن الأسطول الذي يضم آلاف الناشطين وعشرات السفن المحملة بأطنان من المساعدات.

وأوضح لاركي أن "الأمم المتحدة من حيث المبدأ ترحب بأي مبادرة يمكن أن تسهم في إيصال مزيد من المساعدات التي يحتاج إليها سكان غزة، شريطة أن تُقدَّم وفق المبادئ الإنسانية وبكرامة".

"لا نخاف من إسرائيل"

وفي سياق متصل، أفادت الناشطة التركية آيتشين قانت أوغلو، التي وصلت تونس للمشاركة بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، بأنها بلغت "حد الانفجار" من المشاهد المأساوية جراء الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأنه لم يعد هناك مجال للخوف، قائلة:" نحن لا نخاف من إسرائيل".

وفي حديث للأناضول قالت آيتشين قانت أوغلو، إحدى المشاركات من الوفد التركي في الأسطول، إن "أسطول الصمود العالمي هو امتداد للمحاولات السابقة التي بدأت مع سفينة مافي مرمرة ثم سفينتي مادلين وحنظلة".

وأضافت: "هذه المرة، يسعى ما يقارب من ألف ناشط من 44 دولة إلى اجتياز هذا المسار مجدداً بهدف كسر الحصار، ونحن كوفد تركي فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة المباركة"، وأكدت أن تدابير صارمة اتُّخذت لضمان أمن الناشطين وسلامة الأسطول، مشيرة إلى أنهم لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل الوفد التركي أو الميناء وموعد الانطلاق لدواعٍ أمنية.