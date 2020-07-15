سياسة
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رسمياً.. تحديد مواعيد مباريات كأس العالم "قطر 2022"
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء، عن الجدول الزمني لمباريات مونديال "قطر 2022"، وأعلن الاتحاد في بيان أن البطولة ستنطلق في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من خلال المباراة الافتتاحية في الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة (10:00 تغ).
رسمياً.. تحديد مواعيد مباريات كأس العالم "قطر 2022"
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء، عن الجدول الزمني لمباريات مونديال "قطر 2022" / AP
15 يوليو 2020

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء، عن الجدول الزمني لمباريات مونديال "قطر 2022".

وأعلن الاتحاد في بيان، أن البطولة ستنطلق في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من خلال المباراة الافتتاحية في الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة (10:00 تغ)، على ملعب البيت بمدينة الخور، الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وستقام مباريات دور المجموعات بواقع 4 مواجهات في اليوم الواحد، تبدأ في الواحدة ظهراً، ثم الرابعة عصراً، فالسابعة مساءً، فالعاشرة مساءً بتوقيت الدوحة.

وتبدأ الأدوار الإقصائية في 3 ديسمبر/كانون الأول، إذ تُلعب مباريات دور الـ16 وربع النهائي في السادسة عصراً والعاشرة مساءً بتوقيت الدوحة.

أما الدور نصف النهائي، فسيُلعب في 13 و14 ديسمبر/كانون الأول، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 18 من الشهر نفسه، على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.

يُذكر أن النسخة القادمة من نهائيات كأس العالم ستُقام لأول مرة في فصل الشتاء، بسبب الأجواء الحارة بالمنطقة، التي ستصعّب اللعب في فصل الصيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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