بعد إجراء تجارب ناجحة باتت القنابل المجوقلة (المحمولة جوا) "سارب- 83" (SARB-83) الخارقة للتحصينات جاهزة للاستخدام.

وجرى تطوير "سارب – 83" من قبل معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية (SAGE) في مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).

تقنية الرؤوس الحربية المتتالية

وقال مدير معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية في توبيتاك كورجان أوقومش لوكالة الأناضول، إن المعهد أنهى أعمال تطوير القنبلتين المجوقلتين "سارب – 83"، و"سرت – 82" (SERT-82)، اللتين جرى عرضهما مؤخراً في معرض (IDEF 2019) للصناعات الدفاعية.

وأضاف أوقومش، أن "أعمال تطوير القنبلتين المجوقلتين (سارب – 83) و(سرت – 82)، جاءت انطلاقاً من الخبرات المكتسبة خلال عملية تطوير القنابل الخارقة للتحصينات "نيب – 84" (NEB-84) محلية الصنع، والتي دخلت ضمن الملاك الحربي للقوات المسلحة التركية".

وأشار إلى أن "القنابل الخارقة للتحصينات (نيب – 84)، التي لا تستخدم من قبل وسائط القوى الجوية، اعتمدت على تقنية تستخدم لأول مرة في تركيا، وتعرف باسم الرؤوس الحربية المتتالية".

ولفت أوقومش، إلى أن "استخدام تقنية الرؤوس الحربية المتتالية، في قنابل (نيب – 84)، كان حكراً على الوسائط الدفاعية (أرض – أرض).

وأضاف أن "معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية في (توبيتاك)، نجح في استخدام هذه التقنية في القنابل المجوقلة (سارب – 83)، و(سرت – 82)".

اختراق التحصينات والدروع

وذكر أوقومش، أن "الاختبارات على النظام الفرعي، والاختبارات الأخرى التي أجريت على القنابل المجوقلة (سارب – 83)، أظهرت فعالية هذا النظام في اختراق التحصينات والدروع".

وأشار إلى أن "الاختبارات الديناميكية البالستية، أظهرت جودة البنية التحتية التي تتمتع بها القنابل المجوقلة الخارقة للتحصينات (سارب – 83)".

وأوضح أوقومش، أن "الاختبارات على القنابل الخارقة للتحصينات (نيب – 84) أجريت في بريطانيا، فيما أجريت الاختبارات الخاصة بـ (سارب – 83) في تركيا، بعد أن جرى تطوير البنى التحتية الخاصة بهذا النوع من الاختبارات".

وتابع قائلاً "الاختبارات كانت ناجحة للغاية"، مشيراً إلى أن "معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية (توبيتاك) تمكن من الحصول على صور، وتسجيلات مصورة، تظهر فعالية (سارب – 83)".

وأردف أن "الاختبارات أظهرت قدرة (سارب – 83)، على اختراق جدار خرساني تبلغ سماكته 1.5 متر، بسرعة حوالي 300 كيلومتر في الساعة، فيما بلغت السرعة داخل الجدار، حوالي 280 كيلومتراً في الساعة".

وكشف أوقومش، أن "الاستعدادات من أجل البدء بعملية إنتاج القنابل المجوقلة الخارقة للتحصينات (سارب – 83) تركية الصنع قد جرى استكمالها، تماشياً مع متطلبات واحتياجات رئاسة الصناعات الدفاعية، والقوات الجوية التركية".

تمتلك مجموعة توجيه دقيقة

وقال أوقومش، إن "(سارب – 83) باتت جاهزة للاستخدام كذخيرة استراتيجية، مع مجموعات توجيه مختلفة في المستقبل القريب".

وأكد أن "القدرات التشغيلية (لسارب – 83) ستوفر قدرات عملياتية مهمة لقوات الأمن والقوات المسلحة، لاسيما وأن هذا النوع من الأسلحة يظهر كفاءة عالية في اختراق الدروع والتحصينات حتى من ناحية الزوايا".

وأوضح أوقومش، أن "أكبر ميزة لهذا النوع من الأسلحة هو امتلاكه مجموعة توجيه دقيقة، جرى تطويرها من قبل معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركية (توبيتاك)".

ولفت إلى أن "هذا النوع من الأسلحة الذي أظهر كفاءة عالية جداً في تحييد الأهداف الاستراتيجية مثل المقرات الرئيسة، والمطارات العسكرية، والسدود ذات البنى الخرسانية، يمكن تصديره للعديد من الدول".