أعلنت السلطات السعودية الأربعاء، مقتل "أحد المطلوبين أمنيّاً" في تبادل لإطلاق النار في إحدى بلدات منطقة تبوك شمال غربي المملكة.

يأتي ذلك بعد يومين من حديث نشطاء عن أن الواقعة جرَت إثر رفض المواطن عبد الرحيم الحويطي، الذي قُتل برصاص الأمن، "تهجيره قسريّاً" من منزله.

وقالت "رئاسة أمن الدولة" السعودية في بيان، إن الحويطي قُتل أثناء مهمة القبض عليه في منزله بقرية الخريبة في تبوك، عقب مبادرته بإطلاق النار تجاه رجال الأمن ورفضه تسليم نفسه".

وأضافت أن "اثنين من رجال الأمن أصيبا (خلال تبادل إطلاق النار)، ونُقلا إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة حاليّاً".

قتيل الأرض

غير أن الحويطي ذاته خرج قبل مقتله في مقطع فيديو صوّره بنفسه وتداوله نشطاء الأحد، يتحدث عن أن السلطات تريد إخراجه وآخرين من أراضيهم بقرية الخريبة، وأنه يرفض "الترحيل والتهجير القسري".

وأوضح الحويطي، الذي توقع مقتله في المقطع ذاته، أن قريته تقع "ضمن (أول مراحل) مشروع نيوم الذي أطلقه (وليّ العهد السعودي) محمد بن سلمان"، رافضاً ما سمَّاه "إرهاب الدولة".

قبل أن يتداول نشطاء بمنصات التواصل في اليوم التالي وسم "استشهاد عبد الرحيم الحويطي"، ومقطع فيديو مصاحباً لإطلاق نار قالوا إنه كان استهدافاً له من جانب الأمن السعودي.

ويقع مشروع "نيوم" شمال غربي السعودية، وتعوّل المملكة عليه في تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط عبر استثمارات في مجالات السياحة والتجارة والزراعة والصناعة.

ويسعى وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان لبناء مشروع منطقة "نيوم" الاقتصادية في إطار رؤية 2030 التي يقودها. وتبلغ كلفة المشروع 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع.

وتقطن في هذه المساحة قبيلة الحويطات العربية العريقة، كما تتوزع في الأردن وفلسطين وسيناء بمصر.