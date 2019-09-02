أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم التي ضمّت الهولندي فرغيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتُوّج فان دايك ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصد رونالدو لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" مع اليوفي، وتُوّج ميسي بلقب الدوري الإسباني "الليغا" برفقة برشلونة.

كما أعلن فيفا عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعبة في العالم، وضمت الإنجليزية لوسي برونز لاعبة أوليمبيك ليون الفرنسي، والأمريكية أليكس مورغان لاعبة أورلاندو برايد، ومواطنتها ميغان رابينوي لاعبة ريغين.