سياسة
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ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم
ينتظر العالم في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري الإعلان عن هُوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يتنافس عليها اللاعبان كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وينضم إليهما اللاعب فان دايك مدافع فريق ليفربول.
ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم
ميسي ورونالدو وفان دايك يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2019 
2 سبتمبر 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل لاعب في العالم التي ضمّت الهولندي فرغيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم يوم 23 سبتمبر/أيلول الجاري في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتُوّج فان دايك ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصد رونالدو لقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" مع اليوفي، وتُوّج ميسي بلقب الدوري الإسباني "الليغا" برفقة برشلونة.

كما أعلن فيفا عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعبة في العالم، وضمت الإنجليزية لوسي برونز لاعبة أوليمبيك ليون الفرنسي، والأمريكية أليكس مورغان لاعبة أورلاندو برايد، ومواطنتها ميغان رابينوي لاعبة ريغين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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