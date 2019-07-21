قالت جماعة الحوثي باليمن الأحد، إن جنوداً سعوديين قُتلوا بعملية هجومية لمسلحي الجماعة في منطقة جازان جنوب غربي المملكة.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمِّه، قوله إن أفراد الجيش واللجان الشعبية شنُّوا عملية هجومية شرق جبل جحفان بجبهة جازان.

وتَحدَّث المصدر عن مقتل وجرح جنود سعوديين واغتنام أسلحة خلال الهجوم دون تحديد عددهم.

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يعلّق الجانب السعودي على حديث الحوثيين.

وكثّفت جماعة الحوثي مؤخراً هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، سيما مطاري جازان وأبها، فيما تعلن الجماعة بين فينة وأخرى مقتل جنود سعوديين خلال مواجهات قرب الحدود اليمنية.

ويسيطر الحوثيون المتهمون بتلقي الدعم من إيران، على العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم التحالف الذي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الجماعة، في حرب خلّفَت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.