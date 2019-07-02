سياسة
2 دقيقة قراءة
الأوقاف الفلسطينية: إسرائيل منعت الأذان بالمسجد الإبراهيمي 294 مرة
قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 294 مرة في النصف الأول من العام 2019. بالإضافة إلى انتهاكات عديدة للمستوطنين في المسجد.
الأوقاف الفلسطينية: إسرائيل منعت الأذان بالمسجد الإبراهيمي 294 مرة
 الاحتلال الإسرائيلي يمنع رفع الأذان 294 مرة في المسجد الإبراهيمي خلال النصف الأول من العام 2019 / AFP
2 يوليو 2019

منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان 294 مرة، في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في النصف الأول من العام 2019.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان 51 مرة، خلال يونيو/حزيران المنصرم.

وتفرض إسرائيل قيوداً على رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، منذ عام 1994، حيث يُمنع رفع أذان المغرب على الدوام، ويوم الجمعة يُمنع رفع أذان المغرب والعشاء، ويوم السبت يُمنع رفع أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب.

وتغلق إسرائيل المسجد أمام المصلين المسلمين وتفتحه لليهود، عشرة أيام كل عام، بحجة الأعياد اليهودية.

في سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف في بيانها، إن مستوطناً قطع شجرة زيتون معمرة من ساحة المسجد الإبراهيمي، واعتدى آخرون على موظفي المسجد، وقاموا بخلع بلاط قديم في ساحاته الخارجية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، الأول خاص بالمسلمين ويمتد على 45% من مساحة المسجد، وآخر خاص باليهود على المساحة المتبقّية 55%.

وجاء التقسيم على خلفية قتل مستوطن يهودي لـ29 فلسطينياً مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/شباط من العام ذاته.

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us