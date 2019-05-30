قفزت الليرة التركية نحو 1.5%، الخميس، لتصل حاجز 5.90 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد، مقارنة مع مستوى إغلاق الأربعاء، لتكون بذلك وصلت إلى أقوى مستوياتها منذ 25 أبريل/نيسان الماضي.

وفي تصريحات مختلفة في الأسابيع الماضية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة والمالية براءت ألبیرق أن الاقتصاد التركي عاد إلى الاستقرار والنمو من جديد بعد فترة من التقلبات التي نشأت عن التحولات السياسية والاقتصادية العالمية.

يذكر أن اتصالاً هاتفياً جمع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، حدّدا فيه موعداً أواخر يونيو/حزيران المقبل، لعقد اجتماع ثنائي، وناقشا فيه رفع حجم التجارة بين البلدين.

كما أبدى الرئيس التركي ترحيبه بإلغاء الرسوم الإضافية الأمريكية على قطاع الصلب التركي، مؤكداً أن القرار من شأنه الإسهام في تحقيق هدف التجارة الثنائية البالغ 75 مليار دولار.