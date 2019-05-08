سياسة
2 دقيقة قراءة
الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيداً لتعديل وزاري
طلب رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، من وزراء حكومته تقديم استقالتهم تمهيداً لتعديل حكومي في الأيام المقبلة، وتأتي مطالبة الرزاز بإقالة الحكومة وسط تخوف من تصاعد الاحتجاجات الشعبية عقب إقالة الحكومة السابقة في نفس التوقيت العام الماضي.
الحكومة الأردنية تقدم استقالتها تمهيداً لتعديل وزاري
وزراء الحكومة الأردنية قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب
8 مايو 2019

قدّم وزراء الحكومة الأردنية، الأربعاء، استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، تمهيداً لتعديل حكومي مرتقب في الأيام المقبلة وفقاً لطلب الرزاز.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الرزاز تأكيده أن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها".

ورجّح النائب صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح الإسلامية، أن يتجاوز التعديل الوزاري عشرة وزراء، بحسب تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال إن "استحقاقات المرحلة تتطلب وجود حكومة قوية تضم شخصيات ورموز وطنية لها قواعد شعبية وحضور على الساحة وأحزاب ونقابات مهنية، هذا أمر مهم جداً".

وتعرّضت حكومة الرزاز الحالية للعديد من الانتقادات الشعبية والنيابية حول أداء الوزراء وتعاطيهم مع مطالب الشعب المستمرة، وآلية التعينات، خصيصاً بعد مجيء هذا الطاقم الوزاري عقب احتجاجات شعبية جاءت في رمضان الماضي، ما يثير خوف الحكومة الحالية من تصاعد الاحتجاجات.

ويعتبر هذا التعديل الحكومي الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو/حزيران الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 تشرين الأول/اكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

وكان التعديل الثاني في 22 يناير/كانون الثاني الماضي وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بحياة 21 شخصاً جلهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين.

وقد وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل وحزمة من الإجراءات التقشفية الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us