أعربت أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اعترفت الرياض بمقتله في قنصليتها بإسطنبول، عن تمسّكها بمحاكمة قاتليه، نافية قبول أي تسوية مالية.

جاء ذلك في بيان نقله صلاح نجل الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عبر حسابه في تويتر.

وقالت الأسرة "لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة".

وأضافت "نود أن نؤكد، كورثة جمال خاشقجي وكأسرة آل خاشقجي، أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة بها، سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة".

وأكد البيان أن إجراءات المحاكمة ما تزال سارية، وأضاف "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، وسنقوم بعرض آخر التطورات ما سُمح بذلك".

وطالبت الأسرة في البيان "كل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة عمل مقدس وشريف لا يقابَل إلا بكل احترام وتقدير".

وختمت الأسرة بالقول "نحن مؤمنون بأن النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي وعائلته".

وقُتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأعلنت النيابة العامة السعودية منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض مع خاشقجي دون ذكر اسمه.

وأصدر القضاء التركي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف في حق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني؛ للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، ولا يُعرف تفاصيل أكثر عن الجلسات المرتبطة بالقضية، وهو ما دعا الأمم المتحدة لعدّ المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق شفاف وشامل.