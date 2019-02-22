أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الجمعة، بـ"اكتمال وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي، لبدء التدريب العسكري الذي ينطلق السبت في المنطقة الشرقية بالمملكة".

ونقلت الوكالة عن قائد قوات درع الجزيرة المشتركة اللواء الركن عبد العزيز البلوي، أن تمرين "درع الجزيرة 10" يأتي ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة بين مجلس دول التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان).

وأوضح البلوي أن التمرين "يهدف إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية، وإبراز التجانس في المجال العسكري، وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الإستراتيجية العسكرية".

ووفق الوكالة نفسها، فإن تمرين درع الجزيرة المشترك يُعد من التمارين العسكرية المتطورة لتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

ولم يحدد المصدر مدة المناورات العسكرية أو هوية الدول التي ستشارك فيها، غير أن وزارة الدفاع القطرية، قالت في بيان، إن قوة عسكرية تابعة لها وصلت المملكة، الأربعاء، للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10".

وتأتي مشاركة قطر في ظل استمرار الأزمة السياسية بمنطقة الخليج، والتي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.