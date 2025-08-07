جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، في العاصمة التركية أنقرة، حيث أضاف أردوغان: "نضالنا مستمر حتى انتهاء الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة الذين يحكمون على الأطفال الأبرياء بالجوع والموت".

وأكد الرئيس التركي بالقول: "سيُحاسب مرتكبو الجرائم بحق هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين أصبحوا جلداً على عظم بسبب الجوع، أمام القانون والتاريخ، لا محالة".

وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء السنغالي التطورات الجارية في قطاع غزة، وأضاف: "لطالما أشدنا بالموقف الشجاع والحازم الذي تتخذه السنغال ضد ظلم إسرائيل”، وشدد على أن التضامن الذي تبديه السنغال مع الشعب الفلسطيني "مثال يحتذى به للعديد من الدول".

وتابع الرئيس التركي: "مدت السنغال يد العون ولم تُدر ظهرها لأشقائنا الفلسطينيين، كما أنها تدعم دائما المبادرات التي أطلقناها في الأمم المتحدة، وترأس منذ عام 1975 لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".

وتابع الرئيس التركي: "ولذلك، فإن صوتنا اليوم كبلدين مسلمين شقيقين يتشاركان الرؤية نفسها يُسمع أقوى في المحافل الدولية والإقليمية".

في السياق، أكد الرئيس أردوغان إصرار بلاده على مواصلة تعزيز روابط الصداقة والأخوّة مع شعوب إفريقيا، قائلاً إن "العلاقات التاريخية بين تركيا وإفريقيا تمتد إلى مئات السنين"، كما أعرب عن تقديره جهود السنغال في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي.