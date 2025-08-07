جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، في العاصمة التركية أنقرة، حيث أضاف أردوغان: "نضالنا مستمر حتى انتهاء الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة الذين يحكمون على الأطفال الأبرياء بالجوع والموت".
وأكد الرئيس التركي بالقول: "سيُحاسب مرتكبو الجرائم بحق هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين أصبحوا جلداً على عظم بسبب الجوع، أمام القانون والتاريخ، لا محالة".
وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء السنغالي التطورات الجارية في قطاع غزة، وأضاف: "لطالما أشدنا بالموقف الشجاع والحازم الذي تتخذه السنغال ضد ظلم إسرائيل”، وشدد على أن التضامن الذي تبديه السنغال مع الشعب الفلسطيني "مثال يحتذى به للعديد من الدول".
وتابع الرئيس التركي: "مدت السنغال يد العون ولم تُدر ظهرها لأشقائنا الفلسطينيين، كما أنها تدعم دائما المبادرات التي أطلقناها في الأمم المتحدة، وترأس منذ عام 1975 لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف".
وتابع الرئيس التركي: "ولذلك، فإن صوتنا اليوم كبلدين مسلمين شقيقين يتشاركان الرؤية نفسها يُسمع أقوى في المحافل الدولية والإقليمية".
في السياق، أكد الرئيس أردوغان إصرار بلاده على مواصلة تعزيز روابط الصداقة والأخوّة مع شعوب إفريقيا، قائلاً إن "العلاقات التاريخية بين تركيا وإفريقيا تمتد إلى مئات السنين"، كما أعرب عن تقديره جهود السنغال في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي.
وفي هذا الصدد، أكد أردوغان، أنه "لا يمكن لأي دولة ذات رؤية عالمية أن تتجاهل هذه القارة الرائعة أو تدير ظهرها لها". وقال: "لسنا دولة تعرّفت حديثًا على القارة الإفريقية".
وأوضح أردوغان: "لدينا علاقات تاريخية وإنسانية عميقة الجذور مع القارة تعود إلى القرن العاشر. ومن الطبيعي والصواب أن تسعى تركيا لتطوير علاقاتها مع إخوانها الأفارقة".
وتابع الرئيس التركي: "كل من ينتقد الشراكة التركية الإفريقية، إنما يريد حبس بلادنا في مياه ضحلة. نحن نرفض النهج المتعالي، المتكبر، والمليء بروح الاستشراق تجاه القارة الإفريقية"، وشدد: "سنواصل بعزم تعزيز روابط الصداقة والأخوة مع شعوب إفريقيا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إن ما ترتكبه إسرائيل من "سياسات تطهير عرقي ومجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني" أمر لا يمكن القبول به، وأضاف: "نشكر الرئيس أردوغان على مواقفه الشجاعة والجريئة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية".
وأشار سونكو إلى أن تركيا "دولة شقيقة وشريكة للسنغال"، مؤكداً فخر بلاده بالعلاقات الثقافية والتاريخية والاجتماعية التي تجمع بين الشعبين، وأعرب عن شكر حكومته لتركيا على "الدعم والمساعدات المقدَّمة للسنغال، حكومةً وشعباً".
وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلَّفت 61 ألفاً و258 شهيداً و152 ألفاً و45 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.