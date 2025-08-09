كما بحث فيدان وعبد العاطي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في مقر مجلس الوزراء المصري بمدينة العلمين شمال غربي مصر، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وفي تصريحات، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقائهما، أكد وزير الخارجية التركي توافق بلاده مع مصر على ضرورة وقف الحرب في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مندداً بما وصفه بـ"العقلية الفاشية لإسرائيل" التي تواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد فيدان على رفض أنقرة القاطع نية إسرائيل احتلال القطاع بشكل كامل، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة".

وكشف أن تركيا أرسلت حتى الآن نحو 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مثمّناً التعاون الوثيق مع مصر في إيصال هذه المساعدات.

كما أعلن، بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، دعوة المنظمة لاجتماع عاجل لمناقشة خطة إسرائيل لاحتلال القطاع.

وأشار فيدان إلى أن المحادثات شملت أيضاً ملفات سوريا وليبيا والصومال، إذ اتفق الجانبان على العمل لإيجاد حلول جذرية للأزمات ووقف الحروب الأهلية، إلى جانب التصدي للسياسات الإسرائيلية التوسعية في المنطقة.

ولفت فيدان إلى إن زيارته إلى مصر شملت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد جرى بحث تنمية العلاقات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري.