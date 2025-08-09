تركيا
السيسي وفيدان يؤكدان رفضهما الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت، رفضهما الشديد للخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل.
السيسي يستقبل فيدان في مصر / AA
9 أغسطس 2025

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة العلمين، شمال غربي مصر، وفق مصدرين رسميين من البلدين.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي وفيدان بحثا "مستجدات عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة".

وبشأن الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، أكدا "رفض إعادة الاحتلال العسكري (الإسرائيلي) للقطاع، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، مع التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين"، وفق البيان.

وفجر أمس الجمعة، أقر "الكابينت" الإسرائيلي خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

العلاقات المصرية-التركية

ووفق البيان، أشاد السيسي خلال اللقاء، بـ"التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير/شباط 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين".

وأكد الجانبان، وفق بيان الرئاسة، "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر".

كما ناقشا "تطورات الأوضاع في ليبيا، وسوريا (بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024)، والسودان (إثر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023).

وأكد السيسي أهمية "تحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار".

واستقبل السيسي فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، دون تحديد مدتها، حسب منشور للخارجية التركية عبر منصة "إكس".

مصدر:TRT Arabi
