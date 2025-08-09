ووفق البيان، أشاد السيسي خلال اللقاء، بـ"التطور النوعي في العلاقات المصرية التركية، لا سيما بعد توقيع الإعلان المشترك في فبراير/شباط 2024 لإعادة تفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، ورفعها إلى مستوى رئيسي البلدين".

وأكد الجانبان، وفق بيان الرئاسة، "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، والسعي للوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ 15 مليار دولار، وتوسيع مشاركة الشركات التركية في المشروعات الاستثمارية داخل مصر".

كما ناقشا "تطورات الأوضاع في ليبيا، وسوريا (بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024)، والسودان (إثر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023).

وأكد السيسي أهمية "تحقيق السلام والاستقرار في تلك الدول الشقيقة، وجهودها في هذا الإطار".

واستقبل السيسي فيدان، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، دون تحديد مدتها، حسب منشور للخارجية التركية عبر منصة "إكس".