الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة السبت لمناقشة خطة إسرائيل لاحتلال غزة
أكدت مصادر فلسطينية رسمية ودبلوماسيون مطلعون، اليوم الجمعة، أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة غداً السبت، لمناقشة موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة بشأن احتلال قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المستمرة منذ 22 شهراً.
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة السبت لمناقشة خطة إسرائيل لاحتلال غزة
مجلس الأمن الدولي / Reuters
8 أغسطس 2025

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إنّ "هناك مشاورات تجري مع مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة غداً السبت، من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع".

وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أنّ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عقد لقاءات مع المجموعة العربية لبحث التطورات في غزة".

ونوه إلى أن "عباس وزّع رسالة الخميس طالب فيها المجتمع الدولي بلجم إسرائيل من الإقدام على حملة عسكرية كبرى، تستخدم فيها العديد من الفرق العسكرية للسيطرة الكاملة العسكرية على قطاع غزة، مبتدئة من أكبر مدينة هي غزة".

وثمن مندوب فلسطين الأممي، مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا، ومواقف الدول العربية والإسلامية، قائلاً: "نأمل أن تؤثر نحو منع إسرائيل من توسيع عدوانها في غزة"، مضيفاً أنه "لا بد أن نعمل على وقف الجنون الإسرائيلي وأن نسمح للسلام بأن يكون هو الخيار.. ما نحتاجه هو وقف الحرب وإدخال الطعام والمساعدات والسلام وإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً السبت، لمناقشة الخطة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع المقرر في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، سيُعقد بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، وذلك في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.

اختيارات المحرر

وفجر الجمعة، أقرّت الحكومة الإسرائيلية خطة تدريجية عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.

تبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرةً من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفاً و330 شهيداً و152 ألفاً و359 مصاباً من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

 

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us