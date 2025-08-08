وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إنّ "هناك مشاورات تجري مع مجلس الأمن، لعقد جلسة طارئة غداً السبت، من أجل الضغط لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع".

وأضاف منصور خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، أنّ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عقد لقاءات مع المجموعة العربية لبحث التطورات في غزة".

ونوه إلى أن "عباس وزّع رسالة الخميس طالب فيها المجتمع الدولي بلجم إسرائيل من الإقدام على حملة عسكرية كبرى، تستخدم فيها العديد من الفرق العسكرية للسيطرة الكاملة العسكرية على قطاع غزة، مبتدئة من أكبر مدينة هي غزة".

وثمن مندوب فلسطين الأممي، مواقف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا، ومواقف الدول العربية والإسلامية، قائلاً: "نأمل أن تؤثر نحو منع إسرائيل من توسيع عدوانها في غزة"، مضيفاً أنه "لا بد أن نعمل على وقف الجنون الإسرائيلي وأن نسمح للسلام بأن يكون هو الخيار.. ما نحتاجه هو وقف الحرب وإدخال الطعام والمساعدات والسلام وإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين".

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ثلاثة مصادر دبلوماسية، أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعاً السبت، لمناقشة الخطة الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الاجتماع المقرر في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، سيُعقد بطلب من أعضاء عدة في مجلس الأمن، وذلك في خضم قلق دولي متزايد إزاء الخطة الإسرائيلية.