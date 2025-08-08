وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، إنّ "سلاح الجو نفّذ بنجاح ثلاث عمليات عسكرية نوعية، استهدفت ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي، وذلك بثلاث طائرات مسيَّرة، استهدفت الأولى مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا (تل أبيب)".

وأوضح سريع أنّ الطائرتين الأخريين “استهدفتا هدفين حيويين للعدو الصهيوني في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة"، دون تحديد طبيعتهما.

وجدد سريع تحذيره للشركات التي تتعامل مع مواني إسرائيل بأن "سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وعليها سرعة وقف أي تعامل مع تلك المواني حفاظاً على سلامة تلك السفن وطواقمها".

والجمعة، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيَّرة أُطلقت من جهة الشرق، دون تفاصيل.