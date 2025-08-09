وقالت اللجنة في بيان مشترك نشرته وزارات خارجية عدة دول: "ندين بشدة وترفض بشكل قاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة"، معتبرة أنّ "هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي”.

وأضافت اللجنة أن التوجه الإسرائيلي يأتي امتداداً لانتهاكات جسيمة شملت القتل والتجويع والتهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، محذرة من أن هذه الجرائم ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" وتنسف فرص تحقيق السلام وتقوض الجهود الدولية للتهدئة.

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "الإبادة والكوارث الإنسانية غير المسبوقة" في القطاع، داعية المجتمع الدولي، بخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، للتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد البيان على ضرورة وقف العدوان فوراً، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة، ودعم جهود وقف إطلاق النار التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكداً “رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات”.

وحمل البيان تواقيع كل من تركيا، والبحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وبنغلاديش، وتشاد، وجيبوتي، وجامبيا، والكويت، وليبيا، وماليزيا، وموريتانيا، وسلطنة عمان، وباكستان والصومال، والسودان، والإمارات واليمن، إلى جانب تواقيع جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان مشترك أصدرته بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا رفضت فيه خطة إسرائيل لاحتلال القطاع، ودعت إلى وقف تنفيذها، محذرة من تداعياتها الإنسانية وخطر المجاعة.

والجمعة، أعرب بيان مشترك، عن رفض وزراء خارجية الدول الـ5 قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" احتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي المدنيين الفلسطينيين من القطاع.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى بذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بخاصة في ظل أسوأ سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.