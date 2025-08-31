وأفادت الكتائب عبر قناتها في منصة تليغرام أن هذه "صور تُنشر للمرة الأولى للقادة الشهداء الأطهار"، وتضمنت صوراً فردية وجماعية تُظهِر اجتماعات لقيادات بارزة في الحركة.

وشملت الصور رئيس المكتب السياسي السابق لحماس إسماعيل هنية، وخلفه يحيى السنوار، إضافة إلى قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وقائد لواء غزة باسم عيسى.

كما ظهرت صور للقائد في كتائب القسام محمد السنوار، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة (أبو محمد)، والقيادي رائد ثابت (أبو محمد).

وتُعَدّ هذه المرة الأولى التي تنشر فيها حماس صوراً لمحمد الضيف، الذي ظل على مدار أكثر من 20 عاماً شخصية غامضة بالنسبة إلى إسرائيل، وأعلنت الحركة اغتياله في غارة إسرائيلية بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء نشر هذه المواد بعد تقرير للقناة العبرية الرسمية (كان)، ذكرت فيه مساء السبت أن جيش الاحتلال حاول اغتيال المتحدث باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) في غارة استهدفت حي الرمال بمدينة غزة.

واكتفى جيش الاحتلال بالقول إنه استهدف "قيادياً مركزياً في حماس"، فيما لم تُصدِر الحركة تعليقاً رسمياً بشأن نتائج الغارة.