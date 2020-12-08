سياسة
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الأمم المتحدة تحض روسيا على إنهاء "احتلالها المؤقت" لشبه جزيرة القرم
على الرغم من أن القرار غير ملزم فإن له أهمية سياسية، وقد تم طرحه من قبل 40 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول البلطيق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وتركيا.
الأمم المتحدة تحض روسيا على إنهاء "احتلالها المؤقت" لشبه جزيرة القرم
الأمم المتحدة دعت روسيا إلى سحب قواتها العسكرية بشكل فوري وتام وغير مشروط من القرم / AA
8 ديسمبر 2020

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قراراً يحض روسيا على إنهاء "احتلالها المؤقت" لشبه جزيرة القرم "دون تأخير".

وصوتت 63 دولة للقرار حول عسكرة شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول وأجزاء من البحر الأسود وبحر آزوف، في حين عارضته 17 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت.

وعلى الرغم من أن القرار غير ملزم فإن له أهمية سياسية، وقد تم طرحه من قبل 40 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول البلطيق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وتركيا.

والقرار "يحض الاتحاد الروسي، بصفته سلطة الاحتلال، على سحب قواته العسكرية بشكل فوري وتام وغير مشروط من القرم، وإنهاء احتلاله المؤقت للمنطقة الأوكرانية دون تأخير".

ودعا القرار روسيا إلى وقف زعزعة استقرار القرم عبر "نقل أنظمة أسلحة متطورة تشمل طائرات وصواريخ ذات قدرات نووية وأسلحة وذخائر وجنود إلى منطقة أوكرانية".

وأدى القتال بين القوات الأوكرانية وتلك المدعومة من روسيا الى مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه الجزيرة وبدأت القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا تمرداً ضد كييف.

وفي مجلس الأمن الدولي لا يزال التوتر قائماً بين روسيا والدول الغربية في ما يتعلق بهذا النزاع، كما ظهر من خلال اجتماع غير رسمي دعت موسكو إلى عقده الأسبوع الماضي حول اتفاقات مينسك لعام 2015 بين أوكرانيا وروسيا التي رعتها فرنسا وألمانيا.

لكن برلين وباريس آثرتا مقاطعة الاجتماع ما أثار غضب روسيا، كما وصفتاه بأنه منصة دولية تم تقديمها لانفصاليي الدونباس الذين دعت موسكو العديد منهم للتحدث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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